Qué ver en Reus: del legado de Antoni Gaudí a la histórica tradición del famoso vermut de la ciudad

La historia de la arquitectura catalana guarda una deuda eterna con una ciudad que, en pleno siglo XIX, se consolidó como la segunda urbe más importante de Cataluña. Hablamos de Reus, un rincón de la geografía del Camp de Tarragona convertida en el lienzo perfecto para la inspiración del arquitecto Antoni Gaudí. Considerada con orgullo su cuna, la localidad celebra el Any Gaudí. Esta efeméride se alza como una excelente oportunidad para adentrarse a conocer a la persona que fue el artista, descubriendo el entorno donde se formó y los maestros que moldearon su mente. Para cualquier amante de la cultura, visitar Reus es una parada obligada este año.

Un hito histórico: la Capilla de la Asunción llega a Reus

Precisamente en el marco de este Any Gaudí, la ciudad se prepara para reparar una anomalía histórica. A pesar de ser su localidad natal, Antoni Gaudí nunca llegó a construir ninguna obra en Reus durante su vida. Para enmendar este vacío, la ciudad construirá una réplica original de la Capilla de la Asunción, una obra concebida para honrar a la Madre de Dios de la Misericordia.

Una imagen render que proyecta cómo será la futura capilla de la Asunción en Reus, diseñada por Antoni Gaudí. / Cedida

Este proyecto, promovido por la Fundació Gresol con el apoyo del Ayuntamiento de Reus y la Diputació de Tarragona, constituye un hito histórico y absolutamente excepcional. Por primera vez en la historia, la fundación del templo barcelonés ha otorgado el permiso para realizar una reproducción de estas características fuera de su entorno original. El consistorio ya ha confirmado la cesión de un solar en el Parc Gandhi, un emplazamiento estratégico situado muy cerca del Santuario de Misericordia, para hacer realidad la edificación.

El proyecto toma una relevancia aún mayor en un momento especialmente destacado para la figura del arquitecto, después de que en enero de 2025 el Papa Francisco lo reconociera oficialmente con el tratamiento de "venerable", paso previo dentro de su proceso de beatificación. Se prevé que esta réplica se convierta en un imponente atractivo cultural y turístico de resonancia mundial, generando un fuerte impacto y retorno económico en todo el territorio.

Los guardianes de un legado excepcional

El epicentro de esta conmemoración es el Gaudí Centre, en la plaza del Mercadal, un espacio dedicado en exclusividad a la figura de Antoni Gaudí. Tras superar el millón de visitantes, el centro estrena el 12 de junio una imponente sala inmersiva en su tercera planta. Se trata de un entorno audiovisual diseñado para demostrar que en toda su obra reside un pedazo del alma de Reus. Durante el verano, el equipamiento sumará a su agenda la dramaturgia de títeres Gaudí, l'home que parlava amb els dracs, de Jordi Folck, una propuesta muy visual ideal para atraer a un público de todas las edades.

Una imagen de época de Antoni Gaudí / Cedida

La ruta de obligada asistencia se extiende también hacia el recientemente reinaugurado Museu de Reus, que conserva y expone documentos del arquitecto procedentes del taller de la Sagrada Familia durante la Guerra Civil. El fondo, depositado por Domènech Sugrañes en 1933, incluye dibujos, apuntes, fotografías y documentos personales de gran valor histórico.

Un paseo por el Modernismo europeo

Pero el encanto arquitectónico de Reus no termina con Gaudí. Las calles y esquinas de su casco antiguo conforman un espectacular escaparate del Modernismo en Europa, exhibiendo cerca de 80 edificios catalogados. Gran parte de este patrimonio excepcional lleva la firma de Lluís Domènech i Montaner, considerado uno de los mejores arquitectos del movimiento, quien comparte protagonismo en el paisaje urbano con otros creadores ilustres de la época como Pere Caselles y Joan Rubió i Bellver.

Una de las joyas más imponentes es el Institut Pere Mata, un hospital psiquiátrico proyectado por Domènech i Montaner a finales del siglo XIX que hoy es una pieza indispensable de la Ruta del Modernismo local. El espacio que acapara mayor valor artístico dentro de este avanzado complejo sanitario es el Pavelló dels Distingits, el lugar destinado a la estancia de las familias más adineradas, catalogado como Bien Cultural de Interés Nacional.

Imagen del interior de Casa Navàs. / Cedida

Sin salir del centro urbano, la majestuosa Casa Navàs se erige como otro de los mejores ejemplos de conservación del Modernismo a escala europea. Construida entre 1901 y 1908, fue un encargo del acaudalado matrimonio de comerciantes formado por Joaquim Navàs y Pepa Blasco, quienes dispusieron de un presupuesto prácticamente ilimitado. Pese a que la ciudad sufrió intensos bombardeos durante la Guerra Civil, su interior se mantiene intacto. Traspasar su umbral es adentrarse en un jardín fantástico repleto de mobiliario de época y espectaculares vitrales de más de doscientos metros cuadrados de superficie. La oferta patrimonial de la ciudad se redondea con otras instituciones históricas de gran peso cultural, como el Teatre Fortuny y el Teatre Bartrina.

El origen del Vermut de Reus y su dinamismo comercial

Pasear por Reus implica también sumergirse en una arraigada tradición gastronómica que define el carácter de sus habitantes. La capital del Baix Camp es, por derecho propio, la cuna del célebre Vermut de Reus. A finales del siglo XIX, la ciudad se consolidó como uno de los principales centros europeos en la comercialización de vinos y aguardientes, dando pie a la famosa expresión popular "Reus, París y Londres", que situaba a la localidad catalana en el mapa de las grandes capitales comerciales de la época. Hoy en día, esta rica herencia se puede descubrir visitando el Espai del Vermut de l’Estació Enològica.

La tradición del Vermut de Reus es una parada obligatoria para visitar la ciudad. / Cedida

Esta histórica vocación comercial, que se remonta al siglo XVIII, sigue muy viva en el tejido urbano actual. Los visitantes que recorren las calles comerciales quedan seducidos por una oferta caracterizada por la profesionalidad y un trato personalizado de primer nivel, ideal para adquirir productos identitarios como la Avellana DOP Reus o el Aceite DOP Siurana.

Para redondear la experiencia, el sector de la restauración local ha experimentado un crecimiento espectacular en los últimos años, multiplicando el número de establecimientos gastronómicos que combinan con maestría la cocina tradicional con la innovadora cocina creativa de autor. Para planificar una escapada perfecta, se pueden consultar los portales oficiales de turismo de la ciudad y el espacio web dedicado a la conmemoración del genial arquitecto modernista.