La réplica de la capilla de la Asunción de Gaudí en Reus se construirá en el parque Gandhi

El templo de Gaudí en Reus ya tiene ubicación. Con motivo de la celebración del Any Gaudí, dedicado al arquitecto y en conmemoración al centenario de su muerte, la Fundación Gresol y el Ayuntamiento de Reus están impulsando la construcción de una réplica de la capilla de la Asunción de la Sagrada Família en el centro de Reus, y este martes se ha dado a conocer la ubicación de esta iglesia: será en el parque Gandhi, a muy poca distancia del Santuari de Misericòrdia, patrona de la ciudad.

Desde el consistorio hablan de "un proyecto único y de gran valor simbólico, cultural y patrimonial", que es la edificación de una capilla concebida por el genio de Reus y actualmente integrada en el proyecto constructivo de la Sagrada Família de Barcelona. Se trata de una capilla que está actualmente en construcción en la capital catalana, lo que facilitará que los constructores compartan los planos y los moldes, lo que abaratará los costes de construcción.

Este martes, además, los promotores del proyecto han hecho públicos los primeros renders (imágenes creadas por ordenador) sobre cómo deberá ser esta nueva capilla: esta será del mismo tamaño que la que se está construyendo en Barcelona, con los mismos detalles, y se ubicará concretamente cerca del cruce de la avenida Països Catalans y la calle Alcalde Joan Bertran de Reus. La obra se unirá a la rotonda adyacente, que incluye un monumento a la sardana catalana, a través de una gran explanada, y se integrará con el entorno del parque.

Una imagen render que proyecta cómo será la futura capilla de la Asunción en Reus, diseñada por Antoni Gaudí. / Cedida

La intención inicial de la Fundació Gresol fue situar la nueva capilla junto al Santuario de Misericòrdia, por lo que la ubicación final no difiere mucho de eso. El emplazamiento escogido está a menos de 700 metros del templo que acoge la imagen de la patrona de Reus, que de hecho es también la figura a la que Gaudí dedicó originalmente la capilla de la Asunción. Los promotores apuntan a iniciar la construcción del templo este mismo 2026, el Any Gaudí.

Un atractivo turístico más

Con este proyecto, Reus quiere "reforzar el vínculo histórico" con Gaudí y resolver una anomalía histórica en la que el arquitecto no construyó nada en su ciudad natal. El Ayuntamiento de Reus cederá el solar dónde se ubicará el conjunto histórico monumental "como muestra de compromiso" y asegura que el proyecto cuenta con "una transcendencia excepcional" para la ciudad y el territorio.

La réplica de la capilla de la Asunción será bendecida por el arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, con el objetivo de poder realizar misas y culto. Desde el consistorio y los promotores también se espera que el monumento genere la atracción que ya protagoniza la arquitectura de Gaudí en Catalunya: "Posicionará a Reus como un nuevo punto de interés dentro del universo gaudiniano" y puede generar "un importante impacto cultural y económico, incrementando el atractivo de Reus y del territorio como una destinación turística, patrimonial y arquitectónica".