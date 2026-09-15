Juanma Lorente, abogado laboralista: "Si en tu empresa no hay registro de jornada, lo que tiene la empresa es un problema"

Los trabajadores no siempre le dan importancia a algunos detalles menores de la normativa laboral, o simplemente los pasan por alto debido a la costumbre. Sin embargo, hay casos donde una mala práctica del empleador puede tener efectos negativos.

En este sentido, es importante aclarar que las consecuencias serían únicamente para la empresa, especialmente si se ve envuelta en un juicio contra su empleado. Ahora bien, ¿cuál sería el problema?

La importancia del registro de jornada en empresas

Según el abogado laboralista Juanma Lorente, si en tu empresa no existe un registro de jornada establecido, los empleadores podría tener problemas.

De hecho, si también es habitual realizar horas extra en tu empresa, cuando no hay un registro de jornada, las consecuencias podrían ser aún peores.

Básicamente, si decides llevar a juicio a tu empresa para reclamar las horas extras, la única forma de que esta te contradiga sería presentando el registro de jornada. En pocas palabras, si no existe un registro de jornada, tu jefe no puede demostrar que no has hecho horas extra.

Cómo se pueden reclamar las horas extra en la jornada laboral

Según establece el reglamento laboral, todas las empresas están obligadas a tener un registro de jornada, en el que se contabilizan las horas realizadas por el trabajador.

Por ello, si el trabajador decide reclamar una compensación económica a su empresa, y sabe que no existe un registro de jornada, es probable que gane el juicio contra ella.

Lo más importante sería poder demostrar este impago de las horas, ya sea mediante un mensaje de WhatsApp o la ubicación de Google, entre otros métodos.

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Con todo ello, si tu empresa no cuenta con un registro de jornada, o en este no se refleja todo el tiempo trabajado, y además siempre realizas horas extra, deberías buscar asesoramiento y reclamar el sueldo que te corresponde.