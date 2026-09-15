Registro de jornada en empresas
Juanma Lorente, abogado laboralista: "Si en tu empresa no hay registro de jornada, lo que tiene la empresa es un problema"
La ausencia de un registro de jornada reglamentario impide que la empresa pueda desmentir las reclamaciones de sus trabajadores, quienes pueden acreditar las horas realizadas
Juanma Lorente, abogado laboralista: "No tienes que avisar a nadie de que estás grabando, puede ser secreto"
Los trabajadores no siempre le dan importancia a algunos detalles menores de la normativa laboral, o simplemente los pasan por alto debido a la costumbre. Sin embargo, hay casos donde una mala práctica del empleador puede tener efectos negativos.
En este sentido, es importante aclarar que las consecuencias serían únicamente para la empresa, especialmente si se ve envuelta en un juicio contra su empleado. Ahora bien, ¿cuál sería el problema?
La importancia del registro de jornada en empresas
Según el abogado laboralista Juanma Lorente, si en tu empresa no existe un registro de jornada establecido, los empleadores podría tener problemas.
De hecho, si también es habitual realizar horas extra en tu empresa, cuando no hay un registro de jornada, las consecuencias podrían ser aún peores.
Básicamente, si decides llevar a juicio a tu empresa para reclamar las horas extras, la única forma de que esta te contradiga sería presentando el registro de jornada. En pocas palabras, si no existe un registro de jornada, tu jefe no puede demostrar que no has hecho horas extra.
Cómo se pueden reclamar las horas extra en la jornada laboral
Según establece el reglamento laboral, todas las empresas están obligadas a tener un registro de jornada, en el que se contabilizan las horas realizadas por el trabajador.
Por ello, si el trabajador decide reclamar una compensación económica a su empresa, y sabe que no existe un registro de jornada, es probable que gane el juicio contra ella.
Lo más importante sería poder demostrar este impago de las horas, ya sea mediante un mensaje de WhatsApp o la ubicación de Google, entre otros métodos.
Con todo ello, si tu empresa no cuenta con un registro de jornada, o en este no se refleja todo el tiempo trabajado, y además siempre realizas horas extra, deberías buscar asesoramiento y reclamar el sueldo que te corresponde.
- Martina (28 años) se fue a vivir a una aldea del siglo XVIII tras sufrir una depresión: 'Hay muchas identidades aquí. Está mi esencia, la esencia de la casa y la esencia de mi abuela
- La Audiencia de Tarragona analiza si el juez que investiga a Montoro pierde el caso en favor de Madrid
- Jennifer (43 años) dejó por amor un despacho de abogados en Barcelona para ser profesora de pilates por los pueblos
- Bolaños no se conforma con la respuesta del CGPJ a su queja contra el juez Peinado y exige que se investigue
- Asesinada en México una universitaria española que estaba de intercambio
- El CIS publica su primera encuesta con estimación de voto tras la crisis de Ceuta
- Junts enfría las expectativas sobre la aplicación de la amnistía y el regreso de Puigdemont: 'No especularemos; queremos ver las sentencias
- Premios Emmy 2026: los mejores 'looks' de la alfombra roja, de Zendaya vestida de joya al oro líquido de Selena Gomez