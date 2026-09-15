Niña Pastori, Los Delinqüentes y María José Llergo, entre los premiados por Radiolé en 2026

Niña Pastori será una de las grandes protagonistas de los Premios Radiolé 2026. La artista recibirá el Premio de Honorcoincidiendo con sus 30 años de trayectoria, en una edición que también reconocerá a Los Delinqüentes, María José Llergo, Blanca Paloma, Paco Candela, Alazán, Ríos de Gloria, Reyes Carrasco y Raúl El Balilla.

La duodécima edición se celebrará el miércoles 14 de octubre a las 21:00 horas en el Cartuja Center CITE de Sevilla, con Joaquín Hurtado y La Húngara como maestros de ceremonias. Reyes Carrasco recibirá el premio 'Temple y Pureza', mientras Alazán y Ríos de Gloria serán distinguidos por sus respectivas trayectorias.

La gala también contará con actuaciones de Andy, Montoya, El Tren de los Sueños, Carmen Lemos, Alba Dreid, Fran Doblas, Juanlu Montoya, Shakira Martínez, Josué Rarujo, Obed Hernández, Indara, Álvaro Montes y Calet, entre otros artistas.

Doce ediciones de los Premios Radiolé

Desde su nacimiento en 2015, los galardones han reconocido ya a más de un centenar de artistas y formaciones. Por sus anteriores ediciones han pasado nombres como Raphael, Rosario, José Mercé, Miguel Poveda, Estrella Morente, Pastora Soler, India Martínez, María Jiménez, Mocedades, Paloma San Basilio o Camela.

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Joaquín Hurtado, subdirector de Radiolé y Cadena Dial, anticipa además "varias sorpresas y homenajes" durante la gala, que volverá a combinar artistas consolidados con nuevas voces de la música española.