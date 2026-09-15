Construir credibilidad

Sabemos a ciencia cierta qué ocurre cuando llega el apocalipsis. Da igual que sea nuclear o zombi, por culpa de un virus esparcido por pollos o debido a una invasión de extraterrestres. ¡Hemos visto tantas películas! Sabemos que todo quedará hecho añicos, que el ambiente será literalmente irrespirable y que pasarán años antes de que podamos salir del búnker excavado preventivamente en medio de la nada.

Esto, si es que hay búnkers y podemos entrar. Si no, y si el ambiente no es literalmente irrespirable, estaremos condenados a vagar por el desierto, comiendo escorpiones o comiéndonos los unos a los otros, que es lo que ocurre cuando, en el apocalipsis, tropiezas con una milagrosa granja, civilizada y limpia, en medio de la nada, habitada por supervivientes que cultivan lechugas y tomates y que, a modo de proteína, se comen los unos a los otros.

¡Sabemos tantas cosas del apocalipsis! También sabemos que habrá quienes volverán a empezar y que tendrán hijos que lucharán contra animales salvajes y que, ellos o sus nietos, serán el bastión de una nueva era. Y después llegará un poseído que ha leído la Biblia y explicará el relato de Ezequiel, que estaba en una llanura llena de huesos "y eran del todo secos". Y el Señor les infundió vida y les dio tendones y los revistió de piel: “Yo os infundiré espíritu y reviviréis”.

Sabemos a ciencia cierta qué ocurre cuando llega el apocalipsis, pero no tenemos tantas noticias sobre lo que ocurre justo antes. Suele haber voces proféticas que avisan y señales en el cielo o en las entrañas de los pollos (no contaminados por ningún virus), o sabios locos que predicen la catástrofe desde un laboratorio perdido en la estepa glaciar, pero lo cierto es que la mayoría de la población vive al margen de profecías, avisos y señales.

Así estamos ahora. En ese 'impasse'. Que una persona que ha trabajado en el meollo de la Inteligencia Artificial nos diga que una IA desbocada acabará con todos nosotros dentro de cuatro o cinco años, debería provocar estampidas y aludes, oraciones colectivas en las iglesias de todos los credos, llantos y crujir de dientes. Y parece que no. La gente sigue pendiente del partido del fin de semana y de la escuela de los hijos, del precio de las verduras y de los planes para el puente de la Purísima.

Una de las voces más sensatas en este asunto, la de Albert Sabater, director del Observatorio de Ética en Inteligencia Artificial de la UdG, nos informa del proceso de “construcción de credibilidad” que se esconde, pongamos por caso, tras el anuncio de la ralentización de la IA por parte de Anthropic. Es una narrativa "que mezcla miedo y responsabilidad", que trata de instalar el relato apocalíptico en la agenda pública y que utiliza "el pánico moral como estrategia".

Así son creíbles, “maximalizan la credibilidad y proponen una regulación que les favorece”. El anuncio de un final terrorífico es como el vértigo de las alturas: lo tememos precisamente porque es una irresistible atracción hacia el vacío. Mientras tanto, antes de que ocurra todo esto, el precio de las verduras y el puente de la Purísima.