Empresas que transforman el presente para construir el futuro

La cuenta atrás para participar en la cuarta edición del Premio BBVA a la innovación y la sostenibilidad ya ha comenzado. BBVA y EL PERIÓDICO mantienen abierta la convocatoria para que empresas de toda Catalunya puedan presentar sus proyectos y optar a un reconocimiento que pone en valor iniciativas capaces de generar un impacto positivo y contribuir a una economía más responsable.

El galardón busca reconocer a compañías que han integrado la sostenibilidad en su forma de trabajar y que, al mismo tiempo, impulsan proyectos innovadores en cualquier ámbito de actividad. En esta edición, el premio amplía su mirada: ya no se limita a iniciativas vinculadas directamente con la sostenibilidad, sino que distingue la innovación desarrollada por empresas comprometidas con una gestión responsable. Este nuevo enfoque refleja la evolución de un tejido empresarial que busca combinar competitividad, eficiencia y responsabilidad.

Las candidaturas serán evaluadas por un jurado profesional, que a finales de septiembre seleccionará los ocho proyectos finalistas. Entre ellos se escogerán el primer y el segundo premio, cuyos ganadores se darán a conocer durante la gala de entrega, prevista en noviembre.

Las empresas interesadas todavía pueden participar. Para presentar su candidatura deberán tener su sede social en Catalunya, completar el formulario de inscripción y adjuntar los materiales que consideren necesarios para explicar y respaldar su proyecto. El plazo para enviar las propuestas finalizará el 20 de septiembre.

Las dos empresas ganadoras recibirán una campaña de difusión publicitaria de sus iniciativas en EL PERIÓDICO, Diari de Girona y Regió 7, con una dotación valorada en 15.000 euros para el primer premio y 7.000 euros para el segundo.

Proyectos que marcaron la pasada edición

La tercera edición reconoció iniciativas que muestran el potencial de la innovación como herramienta de transformación. El primer premio fue para Es Im-Perfect, la empresa de inserción de la Fundación Espigoladors que transforma frutas y verduras descartadas en productos alimentarios, combinando economía circular e inclusión laboral.

El segundo premio fue para Manresa Il·lumina, una cooperativa empresarial que impulsa una comunidad energética basada en la generación y el consumo compartido de energía solar fotovoltaica, un modelo de colaboración empresarial para avanzar hacia la transición energética.