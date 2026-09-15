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Extinguido un incendio en los laboratorios de una empresa de productos veterinarios en Reus

Los trabajadores de la fábrica y una escuela cercana han sido confinados durante el episodio

Espuma de los Bombers para apagar el incendio en la nave de la empresa Cenavisa de Reus.

Espuma de los Bombers para apagar el incendio en la nave de la empresa Cenavisa de Reus. / Bombers

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Tarragona
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Los Bomberos de la Generalitat de Catalunya han dado por extinguido el incendio declarado en unos laboratorios de una empresa de productos veterinarios en Reus, este martes por la mañana. El suceso ha obligado a activar el Plan de Emergencia Exterior del Sector Químico de Tarragona (PLASEQTA) en fase de prealerta.

La planta afectada, de la empresa Cenavisa, se ubica en la calle Boters de la capital del Baix Camp, en el polígono industrial Pintor Fuster.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso a las 11:07 horas y el fuego ha afectado tanto al interior como al exterior de las instalaciones. Siete dotaciones del cuerpo de bomberos se han desplazado para controlar el fuego, que se ha dado por apagado al cabo de unas dos horas.

Una vez apagado el fuego, los bomberos han continuado trabajando en la ventilación del espacio con dos dotaciones más. Han indicado que los depósitos afectados se han cubierto con espuma y, posteriormente, se ha supervisado la recogida del agua utilizada para la extinción.

Protecció Civil ha puesto en prealerta el PLASEQTA por una fuga de producto, que ha desactivado poco antes de las 15:30 h.

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El personal de la compañía ha podido salir de la nave y no constan heridos ni afectados pero se han confinado durante el episodio. También se ha confinado, como medida preventiva, la Escola Sant Bernat Calbó. El fuego no ha afectado edificios con viviendas.

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