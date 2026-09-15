El desabastecimiento del Lenzetto, una de las terapias hormonales más utilizadas, provoca la escasez de otros fármacos para mujeres con menopausia

Desde mediados del pasado marzo y previsiblemente hasta final de año, en España hay desabastecimiento de Lenzetto, un medicamento de terapia hormonal con estradiol –un tipo de estrógeno– que se prescribe para paliar los síntomas de la menopausia, tales como sofocos, osteoporosis o sequedad vaginal. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) mantiene activo un aviso desde entonces. Según la Aemps, la previsión es que el suministro empiece a reanudarse en noviembre y se normalice ya en 2027.

"El laboratorio fabricante [Gedeon Richter Iberica] ha dicho que tiene problemas de fabricación y ha notificado a la Aemps que, hasta final de año, no podrá servir a España", explica a EL PERIÓDICO Mercè Barau, vocal de Oficina de Farmàcia del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona (COFB). El Lenzetto es uno de los medicamentos de terapia hormonal más utilizados.

Se trata de un spray transdérmico indicado –es decir, se pulveriza sobre la piel– indicado para la menopausia y hacer que "la bajada de hormonas sea más lenta". "Debido a la escasez de Lenzetto, las mujeres deben ir al ginecólogo para que les dé alternativas. Y por eso ahora también hay problemas de suministro con otros medicamentos", dice la doctora Barau.

Escasez en sus alternativas

Así, el problema de Lenzetto está empezando a trasladarse a algunas de sus alternativas transdérmicas de estradiol. Según los datos de la Aemps, hay tres presentaciones de estradiol con problemas de suministro declarados en España: Lenzetto 1,53 mg/dosis en envase de un frasco, Estradot 75 microgramos/24 h, en la presentación de ocho parches, y Evopad 25 microgramos/24 h, también en envase de ocho parches.

Esta realidad la están viendo en las farmacias, como certifica Barau. "Al no haber Lenzetto, hay más demanda de otros medicamentos con estradiol por vía transdémica, que entran también en escasez", dice Barau, quien precisa que el Ministerio de Sanidad financia algunos de otros fármacos, pero otros no. "Nosotros los farmacéuticos estamos preocupados porque tenemos que darles solución a estas pacientes", apunta Barau.

Desabastecimiento de fármacos

España tiene problemas de suministro de más medicamentos, aunque para la mayoría hay alternativas. Actualmente, la Aemps recoge 939 fármacos con problemas de suministro activos. El organismo distingue entre una dificultad de suministro —hay menos unidades disponibles de las necesarias— y una falta absoluta del medicamento en las farmacias.

La tendencia general, sin embargo, ha mejorado: durante el segundo semestre de 2025 se notificaron 1.151 incidencias, un 8,8% menos que en 2024 y un 20,4% menos que en 2023. Los casos considerados de "impacto mayor", aquellos en los que no existe una alternativa terapéutica adecuada, también bajaron un 17,4% respecto a 2024.

Las causas más habituales son problemas de capacidad de las plantas de fabricación (29%), aumentos inesperados de la demanda (20,6%) y dificultades de fabricación no relacionadas con defectos de calidad (17,8%).