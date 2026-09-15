El 50,8% de los manresanos habla habitualmente en catalán, más de 18 puntos por encima de la media de Catalunya

En un contexto de regresión del uso social del catalán, Manresa es una ciudad pionera en Catalunya en realizar una Encuesta de Usos Lingüísticos, que permite afinar a nivel local los resultados obtenidos en las encuestas quinquenales que encarga el departamento de Política Lingüística y, a partir de ahí, aportar soluciones. Los resultados de esta encuesta revelan que, en un contexto creciente de diversidad lingüística en la ciudad, el catalán continúa siendo la lengua más utilizada en el día a día por la mayoría de la población de Manresa. El 50,8 % de los vecinos de la ciudad hablan catalán habitualmente, un porcentaje muy superior al del conjunto de Catalunya (32,6%, es decir, 18 puntos por encima), y cerca del 59,6% que registra la Catalunya Central. Donde el catalán se habla más de forma habitual es en las Terres de l’Ebre (66,8%), mientras que donde el uso ha retrocedido más es en el área metropolitana (24,7 %).

«No hay que despistarse»

«Es evidente que estamos en un momento crítico, y que si no hacemos algo nosotros no lo hará nadie más. Estamos en un umbral en el que no hay que despistarse», ha señalado el alcalde, Marc Aloy. La competencia de uso del catalán no es solo con el castellano, sino que Manresa «es una ciudad con una diversidad lingüística y cultural importante», ha añadido, al comentar que la encuesta también revela que el 54% de los manresanos pasan del catalán al castellano cuando el interlocutor cambia de lengua.

«¡No cambies nunca!»

Es por este motivo que el Ayuntamiento de Manresa ha puesto en marcha la campaña «¡No cambies nunca!», que tiene el objetivo de fomentar que se mantengan las conversaciones en catalán, teniendo en cuenta que el 98,1% de los manresanos entienden esta lengua. «Entonces, ¿por qué demonios cambiamos de lengua?», se pregunta el alcalde, que considera que hacerlo por educación o por la percepción de que la otra persona no entenderá el catalán hace «un flaco favor a la lengua que es propia de la ciudad y que forma parte de nuestra identidad».

Campaña con Jan Buxaderas

La campaña lingüística, que está protagonizada por el actor de Manresa Jan Buxaderas (Balandrau), pretende «ayudar y dar herramientas a la ciudadanía en todo tipo de contextos de la vida cotidiana para no cambiar de lengua. Con una mirada en positivo, un punto emotiva», destaca la concejala de Cultura y Lengua, Tània Infante. Se difundirá con banderolas por la ciudad y el vídeo se difundirá por las redes sociales. Se quiere que la imagen de la campaña sea visible en comercios y restaurantes, e impulsar el voluntariado por la lengua específico para sectores como el deporte, el comercio y el ámbito familiar-escolar.

Voluntad de ser referentes

Manresa, que ya fue de las primeras ciudades catalanas en poner en marcha el Pla Estratègic per a la Llengua Catalana en septiembre de 2024, ha querido continuar siendo referente con la Encuesta de Usos Lingüísticos en la ciudad, según ha apuntado Infante. Y, de hecho, en las nuevas subvenciones de la Generalitat que tienen por objetivo fomentar el uso social del catalán, se ha incorporado la posibilidad de hacer una encuesta como la que se ha hecho en Manresa.

«Trabajamos por Manresa y también por el país»

La encuesta de Manresa se ha realizado con una muestra de 618 vecinos, que contestaron telefónicamente a finales de 2025 las preguntas que les formuló la empresa Opinometre, la misma que realizó la última para la Generalitat. Y con las mismas preguntas. «Hemos querido replicar la encuesta que se hace a nivel nacional, porque trabajamos por Manresa y también por el país. Y estos datos también pueden ser útiles», ha remarcado Marc Orriols, asesor para la Llengua Catalana en el Ayuntamiento de Manresa. Orriols señala que «en Manresa estamos en ventaja porque, en un contexto de usos regresivos, seguimos siendo mayoría los que hablamos habitualmente en catalán».

El catalán domina en las gestiones formales

La encuesta también analiza los usos lingüísticos en diferentes situaciones. El catalán predomina en buena parte de las interacciones sociales en Manresa, aunque las relaciones más informales presentan un uso más equilibrado entre catalán y castellano. En cuanto a las gestiones formales, también domina el catalán, pero el castellano gana peso en los trámites estatales y en el ámbito sanitario.

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Datos de la Encuesta de Usos Lingüísticos en Manresa

El catalán es la lengua habitual del 50,8% de los manresanos

del 50,8% de los manresanos La lengua que hablan en casa el 43,9 % de los manresanos es el catalán

el 43,9 % de los manresanos es el catalán El 52,2 % de los manresanos hablan catalán cuando hacen deporte

Cuando van a tiendas y pequeños comercios , el 47,6 % de los manresanos hablan en catalán

, el 47,6 % de los manresanos hablan en catalán El 63,3 % de los manresanos hablan en catalán cuando se dirigen a la administración local

Cuando hablan con el médico en la consulta, el 44,2 % de los manresanos lo hacen en catalán

Fuente: Regió7