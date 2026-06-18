La movilidad eléctrica da un salto en la metrópolis de Barcelona

La teoría estaba clara: la movilidad eléctrica es clave para reducir la contaminación, luchar contra el cambio climático y crerar ciudades más saludables. Sin embargo, parecía que se hablaba siempre en términos de futuro, sin acabar de asentarse en el presente. Hasta que en el 2025 se produjo un punto de inflexión en Europa, y también en la metrópolis barcelonesa. El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) se ha posicionado estos últimos años como un referente en el impulso de la movilidad eléctrica, en un proceso de electrificación que sigue su curso en este 2026. Estos son cuatro ejemplos claros del trabajo que está llevando a cabo el organismo:

El 90% de la flota del Bus Metropoliano será sostenible a lo largo del 2027

La diferencia entre los gases contaminantes que emiten un autobús antiguo y uno de nueva generación puede llegar al 80%. Y en el caso de aquellos vehículos que circulan con motores totalmente eléctricos, la reducción de emisiones alcanza el 100%. En base a ello, el Área Metropolitana de Barcelona ha emprendido un proceso de renovación de la flota del Bus Metropolitano, que da servicio y connecta los municipios de la metrópolis. Se trata de una de las medidas básicas incluidas en la estrategia metropolitana de mejora de la calidad del aire del organismo.

Vehículo 100% eléctrico de la flota del Bus Metropolitano. / AMB

En los últimos tres años se han incorporado a la flota 325 nuevos autobuses, a los que se sumarán otros 173 nuevos autobuses más antes de la primavera-verano del 2027, cuando finaliza el mandato del AMB. En total, durante este periodo, se habrán incorporado 498 nuevos autobuses. Actualmente ya circulan 108 vehículos 100% eléctricos, una cifra que ascenderá a los 159 cuando haya terminado el proceso de renovación de la flota.

Teniendo en cuenta el total de vehículos del Bus Metropolitano, sumando gestión indirecta y gestión directa a través de TMB, el AMB dispone de 2.127 autobuses, el 80,5 % de los cuales son sostenibles a día de hoy. En concreto 408 vehículos son de cero emisiones, 362 de ellos eléctricos y 46 con motores de hidrógeno. Durante el 2027, gracias a las incorporaciones previstas, más del 90 % de la flota será sostenible, alcanzando un total de 620 vehículos de cero emisiones, que representarán más del 25%del total.

A ellos se añade el servicio de bus turístico de la metrópolis de Barcelona, que el AMB opera de manera directa a través del Barcelona Bus Turístic de TMB e, indirecta, con el Barcelona City Tour. A día de hoy, de un total de 103 autobuses de doble piso con finalidad cultural y turística, 25 son eléctricos y 47 son híbridos. El objetivo marcado por el organismo es que, en los próximos años, el 100% de la flota turística de su titularidad esté electrificada.

AMBici certifica su crecimiento y prevé ampliar cobertura y calidad

La bicicleta sigue ganando adeptos como medio de transporte habitual, tanto en aquellos casos que se dispone de una propia como para los que utilizan los servicios compartidos. Y en este último caso, el servicio metropolitano de bicicleta pública AMBici ha jugado un papel fundamental para ofrecer al usuario más posibilidades y, al mismo tiempo, promover una movilidad más sostenible, saludable y conectada. Después de tres años de vida, el servicio está activo en 15 municipios, con 236 estaciones y 2.600 bicicletas. Gracias a este despliegue, cuenta ya con 24.600 usuarios.

Aplicación de AMBici. / AMB

Carlos Cordón, vicepresidente de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat del AMB, celebra estos buenos datos y anuncia medidas para que sigan mejorando: “Este 2026 prevemos continuar ampliando el AMBici, tanto en cobertura territorial, en los municipios donde ya existe, como en calidad y capacidad de análisis para mejorar la planificación de la movilidad ciclista”. En base a ello, en el primer trimestre este año se han instalado cuatro nuevas estaciones (tres en Badalona y una en Esplugues de Llobregat) con 44 bicicletas eléctricas más, que permitirán reforzar la cobertura del servicio.

Todo esto teniendo en cuenta que AMBici ya cerró el año pasado con un balance muy positivo. Por ejemplo, registró más de dos millones de viajes, un 27 % más que en el 2024, alcanzando casi 6.000 viajes diarios. El número de usuarios también experimentó un aumento notable, contabilizado 23.809 suscripciones anuales activas frente a las 16.388 del 2024, lo que supone un crecimiento del 45 %. Una mejora destacada del 2025 fue la ampliación del horario hasta las 2 de la madrugada. así como la creación del nuevo abono flexible de 1, 2 y 3 días.

El futuro de AMBici pasa ahora por completar el proceso participativo con los municipios para definir la ubicación de 14 nuevas estaciones y 154 bicicletas adicionales, que se prevé instalarlas en el primer trimestre del 2027.

Más de 4,5 millones de viajes en dos años en motocicleta compartida constatan la demanda

A finales del 2024 se pusieron en marcha las motos eléctricas metropolitanas de uso compartido, reguladas por el AMB, si bien de gestión privada a través de las empresas Cooltra, Acciona y Yego. Apenas dos años después de su estreno, las cifras certifican que realmente existe una demanda real sostenida: se han superado los 4,5 millones de viajes y los usuarios tienen disponibles hasta 5.950 motos para moverse en ocho municipios de la metrópolis de Barcelona. El récord de uso fue en agosto del año pasado, cuando se realizaron más de 10.000 viajes al día. “Es una opción sostenible más para que la ciudadanía pueda escoger su mejor opción de movilidad”, asegura Carlos Cordón, vicepresidente de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat del AMB.

Motos compartidas de las tres empresas que operan en la metrópolis de Barcelona: Cooltra, Yego y Acciona / AMB

La disponibilidad de las flotas puede consultarse a tiempo real gracias a la geolocalización de los vehículos desde las aplicaciones públicas de AMB Mobilitat y SMOU, así como desde las aplicaciones propias de las empresas operadoras. Se encuentran disponibles en cinco localidades del Barcelonès, como son L’Hospitalet, Barcelona, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet y Badalona. Y en tres más del Baix Llobregat: Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern y Esplugues de Llobregat.

Existe una zona de cobertura mínima, a la que las empresas deben dar servicio obligatoriamente. También hay ámbitos con restricciones, donde pueden estacionar bajo determinadas condiciones, y ámbitos de prohibición, donde no pueden estacionar, que a menudo ya están recogidos en las ordenanzas municipales de cada ayuntamiento.

En este sentido, la regulación por parte del AMB, “la más grande de Europa”, tal y como remarca Cordón, permite crecer de forma progresiva y controlada, posibilitando también el crecimiento en viajes, en territorio y en número de empresas operadoras. Y, por supuesto, contribuyendo a mejorar la calidad del aire y la salud de la ciudadanía.

81 estaciones de recarga conforman la red pública Electrolineres AMB, una de las más amplias de Europa

Uno de los requisitos fundamentales para que el vehículo eléctrico vaya aumentando su presencia en las calles es que los conductores dispongan de suficientes estaciones de recarga en el espacio urbano. Por eso, el Área Metropolitana de Barcelona creó Electrolineres AMB, que en pocos años se ha consolidado como una de las redes metropolitanas públicas de recarga rápida más extensas del sur de Europa, pasando de 10 a 81 estaciones en 33 municipios metropolitanos. El compromiso del organismo, sin embargo, no se detiene aquí, ya que el objetivo marcado pasa por alcanzar las 100 electrolineras antes del fin del mandato, en la primavera-verano del 2027.

Un usuario de Electrolineres AMB recarga su coche eléctrico. / AMB

“Desde el AMB atendemos de este modo las necesidades y demandas de los ciudadanos, que exigen más infraestructuras y estaciones de recarga para vehículos eléctricos, y seguimos facilitando las alternativas y el cambio de hábitos para hacer realidad una movilidad más sostenible y limpia en la metrópolis de Barcelona”, explica Elisabet Latorre, consejera delegada de Mobilitat Sostenible del AMB.

De las 81 electrolineras metropolitanas activas, 59 disponen al menos de un enchufe de recarga rápida, mientras que 22 son de recarga semirrápida,12 de ellas solares. Juntas suman una demanda creciente de 15.000 recargas al mes, algo que supuso en el 2025 un consumo de 1,9 GWh/año. Más de 8.000 usuarios han permanecido activos en los últimos seis meses. Esta red pública ha sido cofinanciada con subvenciones del Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER.

En el año 2024 finalizó el periodo de promoción gratuita. Siguiendo el modelo de tarificación de la ciudad de Barcelona y la estrategia del resto de Europa de sostenibilidad económica y transición energética, el servicio es actualmente de pago. Las estaciones de recarga de la red funcionan mediante la aplicación móvil AMB Electrolineres, que en estos momentos ya cuenta con más de 33.000 usuarios registrados.