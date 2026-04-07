Tratamientos en auge para una mirada más descansada
Los ojos no solo permiten ver, sino que también expresan emociones y dan carácter al rostro. La zona alrededor de los ojos, delicada y propensa a signos de envejecimiento, requiere la atención de oftalmólogos oculoplásticos para garantizar los mejores resultados, no solo estéticos, sino también funcionales
Bego Contreras
En IMO Grupo Miranza, clínica líder en oftalmología en Barcelona, se ofrece una amplia gama de tratamientos quirúrgicos y no quirúrgicos con las tecnologías más avanzadas para mejorar la salud ocular y realzar la estética de la mirada.
Estas son algunas de las principales terapias que realizan los especialistas en oculoplastia y estética oculofacial del centro.
Cirugías mínimamente invasivas
Las cirugías que se realizan en IMO Grupo Miranza son mínimamente invasivas. Se trata de técnicas quirúrgicas ambulatorias, que resultan mínimamente invasivas y se efectúan sin incisiones visibles en el rostro.
Blefaroplastia
La blefaroplastia permite corregir las bolsas y el exceso de piel en los párpados, tanto superiores como inferiores, logrando una mirada más descansada sin alterar su expresión natural. Además, puede combinarse con otras técnicas, como el resurfacing o el lifting de cejas y el lifting mediofacial, para potenciar los resultados y lograr un rejuvenecimiento integral.
Cirugía de ptosis
Esta intervención corrige la caída anormal del párpado superior, mejorando tanto la apariencia como el campo visual. Así, facilita actividades cotidianas como leer o conducir. La cirugía eleva la mirada, proporcionando un aspecto más despierto y una apariencia menos cansada. Asimismo, contribuye al bienestar visual y a la confianza del paciente.
Cantoplastia
Esta técnica quirúrgica se emplea para elevar el ángulo externo del ojo, logrando una mirada más rasgada. Además, corrige la flacidez periocular (pérdida de firmeza de la piel y tejidos alrededor del ojo) y mejora el aspecto de ojos caídos, cansados o redondeados.
En ocasiones, estos tratamientos se pueden combinar y siempre deben personalizarse según cada paciente, con el objetivo de lograr un equilibrio óptimo entre funcionalidad y estética. Y es que, como apunta el Dr. Miguel González-Candial, experto en oculoplastia de IMO Grupo Miranza y presidente de la Sociedad Europea de Cirugía Plástica y Reconstructiva Oftálmica (ESOPRS): «Alteraciones como la caída palpebral, el exceso de piel o las malposiciones no solo afectan la apariencia, sino que también pueden comprometer la visión y el confort ocular».
Según los especialistas de IMO Grupo Miranza, los procedimientos de cirugía y medicina estética oculofacial ayudan a mejorar el bienestar integral del paciente
Tratamientos no quirúrgicos avanzados
También existen opciones innovadoras en consulta para rejuvenecer el aspecto de la mirada y de la piel de forma segura, eficaz y con resultados naturales. Estos son algunos de los tratamientos más demandados:
Neuromoduladores
Son sustancias inyectables que relajan la musculatura del entrecejo y las patas de gallo, atenuando las arrugas de expresión y ayudando a prevenir su aparición. Cada vez se utilizan más con fines preventivos, convirtiéndolos en una opción ideal para preparar la piel antes del verano.
Láser CO₂
Otra terapia muy demandada es este láser, que emite impulsos de luz hacia la piel, vaporizando de forma controlada las capas superficiales y estimulando su regeneración natural. Mejora la laxitud, atenúa arrugas, reduce el tamaño de los poros y rejuvenece rostro y mirada.
Terapias de medicina regenerativa
Una de las novedades en auge en las consultas de IMO Grupo Miranza son las terapias que combinan factores de crecimiento, PRP (Plasma Rico en Plaquetas) y bioestimuladores, que estimulan la reparación natural de la piel, mejoran su calidad y recuperan firmeza y vitalidad de forma progresiva y natural.
En primavera, uno de los tratamientos más demandados son las inyecciones de neuromoduladores, tanto con fines estéticos como preventivos, para atenuar arrugas
Tecnologías que rejuvenecen rostro y mirada
Las tecnologías avanzadas para rejuvenecer la mirada y el rostro están cada vez más solicitadas. La Dra. Isabel Mayo, especialista en oculoplastia y estética oculofacial del centro, destaca el uso de técnicas innovadoras y no invasivas, como ultrasonidos focalizados guiados por ecografía (Ultherapy), radiofrecuencia con microagujas (Potenza) y luz pulsada intensa (IPL).
Estos tratamientos contribuyen a mejorar la firmeza de la piel, reducir la flacidez, atenuar arrugas y aportar luminosidad, ofreciendo resultados naturales tanto en mujeres como en hombres. «Hoy en día existen múltiples herramientas en consulta, desde aparatología avanzada hasta medicina regenerativa. La clave está en realizar un diagnóstico personalizado y establecer objetivos claros y seguros», concluye la Dra. Mayo.
IMO Grupo Miranza
C/ Josep María Lladó, 3 Barcelona
934 00 07 00
www.imo.es
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