Los hepatólogos piden realizar test de consumo de alcohol a los pacientes con hígado graso: "Tenemos que grabarnos a fuego esa evaluación"

La Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH) ha reclamado que los profesionales incorporen una valoración más precisa en las consultas, a través de cribados, como test rápidos, del consumo de alcohol en los pacientes con hígado graso. El objetivo es mejorar el diagnóstico de la MetALD (enfermedad hepática esteatósica o hígado graso asociada a disfunción metabólica y consumo de alcohol). La identificación temprana de un consumo de riesgo puede permitir intervenir antes de que la enfermedad hepática progrese, señalan los hepatólogos.

Así se ha puesto de manifiesto en una sesión, titulada 'MetALD: implicaciones en la práctica clínica', presentada y moderada por Ramón Bataller, director del Registro ReHALC de la AEEH y uno de los mayores expertos mundiales en enfermedad hepática por alcohol, que contó con la participación de Javier Ampuero, director del Registro HEPAmet y Jefe de la Unidad de hepatología y trasplante hepático del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, y Juan Pablo Arab, director de Alcohol Sciences del Instituto Stravitz-Sanyal para las Enfermedades Hepáticas y la Salud Metabólica de la Virginia Commonwealth University (Richmond, Estados Unidos).

Consumo infravalorado

Javier Ampuero señaló que la enfermedad por hígado graso de causa metabólica afecta a casi un 30% de la población y advirtió de que, en estos pacientes, el consumo de alcohol puede quedar infravalorado cuando la atención se centra exclusivamente en los factores metabólicos.

"Para los que estamos obsesionados con la MASLD, tenemos que grabarnos a fuego esa evaluación del consumo de alcohol", afirmó Ampuero, quien insistió en la necesidad de preguntar no solo por la cantidad consumida, sino también por el patrón de consumo y su evolución a lo largo del tiempo, y recordó que "no hay consumo de alcohol seguro. El único es cero".

Herramientas sencillas

El especialista defendió la utilización de herramientas sencillas de cribado en las consultas, como el AUDIT-C, un test rápido y abreviado que sirve para detectar de forma temprana el consumo de riesgo. "Si un paciente en una anamnesis ya nos reconoce en los primeros cinco minutos que tiene cierto consumo de alcohol, ya hay que ahondar más", explicó.

Además, considera necesario conocer si el consumo se concentra, por ejemplo, durante los fines de semana (binge drinking), cuál ha sido la historia previa del paciente y si existen cambios recientes en sus hábitos. En este sentido, reclamó que la evaluación del consumo de alcohol pueda incorporarse de manera más habitual en los distintos niveles asistenciales.

Respuesta al sufrimiento

Juan Pablo Arab destacó, también, que el consumo de alcohol no puede analizarse al margen de las circunstancias personales y psicológicas del paciente. Depresión, ansiedad, dolor crónico, insomnio o estrés pueden llevar a algunas personas a utilizar el alcohol como mecanismo para afrontar situaciones difíciles y favorecer posteriormente un trastorno por consumo de alcohol. El estrés, además, puede modificar los patrones de conducta y favorecer tanto un mayor consumo y otros hábitos poco saludables, como una mala alimentación.

Ampuero subrayó que la evaluación clínica debe tener en cuenta que "el patrón de consumo puede cambiar con el tiempo y que detrás de él pueden existir situaciones personales complejas". Durante la sesión puso como ejemplo el caso de una paciente que comenzó a recurrir al alcohol como vía de escape ante los malos tratos que sufría por parte de su marido y recalcó la dificultad de abordar determinados casos únicamente desde la consulta de Hepatología. "No tenemos suficientes herramientas; necesitamos apoyo de otros colegas que sean expertos en esta materia”, añadió.

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La intervención psicosocial y la colaboración con profesionales de salud mental y adicciones pueden resultar fundamentales en determinados pacientes, insistieron. "Es muy importante en el abordaje de estos pacientes”, destacaron los tres especialistas como mensaje clave.