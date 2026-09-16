Más de 130 científicos avalan la geotermia como energía de futuro para Tenerife y descartan que genere terremotos

La apuesta por aprovechar el calor del subsuelo de Tenerife cuenta con un amplio respaldo de la comunidad científica. Un total de 139 investigadores, científicos y especialistas vinculados a universidades, organismos públicos y centros de investigación de Canarias, el resto de España y varios países extranjeros suscriben un manifiesto que defiende el desarrollo responsable de la geotermia en las Islas. El pronunciamiento llega apenas unos días después de que los sondeos de Vilaflor de Chasna hayan confirmado la presencia de un sistema hidrotermal profundo susceptible de aprovechamiento energético.

El documento, titulado Geotermia: energía de nuestra tierra para un futuro sostenible, sitúa el debate en la elevada dependencia de Canarias de los combustibles fósiles importados. Los firmantes advierten de que esta situación hace al Archipiélago vulnerable a las fluctuaciones de los mercados internacionales y a la inestabilidad geopolítica, además de comprometer su seguridad energética y generar contaminación. Frente a ello, ven en la geotermia un complemento estratégico de la eólica y la fotovoltaica.

La principal diferencia está en su continuidad. Mientras el viento y el sol son variables y necesitan almacenamiento para garantizar un suministro estable, el calor de la Tierra permite producir energía las 24 horas del día y los 365 días del año, con independencia de las condiciones meteorológicas. El manifiesto sostiene que su desarrollo reduciría emisiones de gases de efecto invernadero, reforzaría la autonomía energética y favorecería la creación de empleo especializado.

Otro de los argumentos se refiere al territorio. La geotermia necesita una ocupación de suelo reducida para generar electricidad en comparación con instalaciones fotovoltaicas en suelo rústico o parques eólicos, una ventaja especialmente significativa en unas islas con un territorio limitado. Los firmantes defienden también que la explotación de estos recursos no compite con el agua destinada al consumo o a la agricultura y reclaman una integración paisajística cuidadosa.

El manifiesto aborda asimismo uno de los asuntos que más dudas ha suscitado: el posible riesgo sísmico o volcánico. Sus promotores sostienen que la evidencia científica descarta que las perforaciones desencadenen erupciones y que la sismicidad asociada es mínima y controlable. También defienden que su huella ecológica es reducida frente a los combustibles fósiles y otras renovables.

Entre los 139 apoyos hay nombres relevantes de la ciencia canaria y española: Francisco J. García Rodríguez, rector de la Universidad de La Laguna; Lluís Serra, rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; Basilio Valladares, Premio Canarias de Investigación e Innovación 2024; Rafael Rebolo, exdirector del Instituto de Astrofísica de Canarias y Premio Canarias de Investigación 2002; o el vulcanólogo Juan Carlos Carracedo. La relación incorpora también especialistas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER) y otros centros extranjeros.

Uno de los firmantes es Itahiza Domínguez, director del Instituto Geográfico Nacional (IGN) en Canarias, organismo que controla la actividad volcánica y sísmica de las Islas. Domínguez es tajante frente a la posibilidad de relacionar las prospecciones de Vilaflor con los movimientos detectados bajo el Teide: «No tienen absolutamente nada que ver». Explica que los terremotos de muy baja magnitud observados en algunas series sísmicas se producen a profundidades de alrededor de 10.000 metros o superiores, mientras que los sondeos no desestabilizan el subsuelo.

Según explica, una perforación profunda no genera un estrés capaz de producir consecuencias en superficie y tampoco lo hace el eventual aprovechamiento del recurso para producir electricidad. «No hay ni una sola razón científica para la preocupación», resume.

El respaldo científico coincide con un momento decisivo para el proyecto de Tenerife. Los sondeos ejecutados en Trevejos, Vilaflor, han confirmado a unos 2.300 metros de profundidad la presencia de los tres elementos que se buscaban: calor, agua a más de 150 grados y roca permeable. Son evidencias de un sistema hidrotermal profundo susceptible de aprovechamiento energético, un hallazgo histórico que abre la posibilidad de utilizar el calor del subsuelo para producir electricidad en Tenerife y reducir la dependencia de los derivados contaminantes del crudo.

Eso no significa todavía que Tenerife pueda producir electricidad con ese recurso. La investigación debe determinar parámetros decisivos como la temperatura final, el caudal, la presión y la estabilidad del sistema para saber si puede ser explotado y convertido en electricidad. Los trabajos han superado ya los 2.800 metros de profundidad y contemplan alcanzar los 3.000.

El consorcio público-privado Energía Geotérmica de Tenerife, responsable de la búsqueda de esta energía, presentará este miércoles 16 de septiembre los primeros resultados y las expectativas del sondeo. Finalmente no acudirá la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, como estaba previsto. En su lugar asistirá el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que se desplazará hasta Vilaflor. También participarán los presidentes del Gobierno de Canarias y del Cabildo de Tenerife, Fernando Clavijo y Rosa Dávila, además de representantes de las dos empresas socias del Cabildo en el consorcio: la canaria Disa y la islandesa Reykjavík Geothermal.

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Si las pruebas confirman que el recurso reúne las condiciones técnicas y económicas necesarias, se abriría la posibilidad de incorporar la geotermia profunda y de alta temperatura a la producción eléctrica de Tenerife. Sería una fuente renovable estable, capaz de funcionar de manera continua y de sustituir parte de la generación basada actualmente en derivados del petróleo.