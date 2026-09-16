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El Mercat Central de Tarragona reabre con normalidad tras el accidente mortal de este martes

Se ha suspendido la celebración del Pastís de Santa Tecla, previsto para este miércoles por la tarde ante el mercado en el marco de las fiestas mayores

ACCIDENTE | Un trabajador muere al inhalar sustancias tóxicas en una fosa séptica del Mercado Central de Tarragona

El Mercat Central de Tarragona, en una imagen de archivo.

El Mercat Central de Tarragona, en una imagen de archivo. / JOAN REVILLAS

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Jan Magarolas

Jan Magarolas

Tarragona
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Este miércoles a las 8:30 horas, el Mercat Central de Tarragona ha abierto sus puertas con normalidad aparente, tras el trágico suceso de este pasado martes por la noche. Con apenas doce horas de diferencia tras el incidente, las paradas del equipamiento han recuperado su actividad y los clientes han podido acceder a realizar sus compras. Al ser miércoles, no está previsto el mercadillo en la plaza Corsini. La única diferencia con otro día es que el párking del mercado permanecerá cerrado hasta nuevo aviso.

Este martes a última hora de la tarde se produjo un incidente en la planta -3 del aparcamiento del Mercat Central, cuando hubo una acumulación de monóxido de carbono durante las tareas de reparación de la fosa séptica del recinto. Esto provocó que dos trabajadores de una empresa de mantenimiento resultaran inconscientes; uno de ellos pudo ser salvado por los equipos de emergencia y trasladado al Hospital Joan XXIII, pero el otro falleció en el lugar.

Como consecuencia del incidente, se evacuó todo el recinto del Mercat Central así como los aparcamientos y las instalaciones del supermercado en el primer sótano. Los servicios de emergencia ventilaron la zona y sobre las 23:30 horas se reabrió el acceso a la plaza Corsini y las calles adyacentes al mercado.

Mercats de Tarragona, la empresa municipal que gestiona, entre otros, el Mercat Central, ha optado este miércoles por abrir con normalidad el equipamiento y en los mismos horarios, salvo el aparcamiento, en el que los Mossos d'Esquadra están realizando las investigaciones del incidente. Los mismos Bombers de la Generalitat, tras sellar la zona afectada y realizadas las mediciones oportunas, confirmó que el entorno del Mercat era "seguro" y que no había tenido "afectación alguna para la población", en palabras de Xavier Ferrer, responsable territorial del cuerpo de Bombers en el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre.

Conmoción en Tarragona

En el resto de la ciudad, las consecuencias del incidente podrían tener un mayor impacto en la actividad. Tarragona se encuentra inmersa desde la tarde de este martes en las Fiestas de Santa Tecla, con numerosos actos programados durante los próximos días, especialmente en la plaza Corsini, donde se concentra buena parte de la programación festiva.

Desde el Ayuntamiento de Tarragona se ha informado que, a raíz del incidente, se suspende la celebración del Pastís de Santa Tecla, previsto para este miércoles a las 18 h ante el Mercat Central, y por el momento. En caso de reprogramación, se informará debidamente.

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Por su parte, el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, a través de su cuenta de Instagram, ha trasladado su pésame por el accidente mortal: "Expresamos nuestras condolencias por el terrible accidente sucedido ayer en el Mercat. Todo nuestro apoyo a la familia y a los trabajadores", ha escrito.

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