Cargadores eléctricos en garajes comunitarios: quién puede instalarlos, quién paga y qué puede impedir la comunidad

La instalación de cargadores de coches eléctricos en comunidades de vecinos suscitan muchas dudas entre los propietarios, tanto por la propia instalación, como los costes o la seguridad, pero algunos aspectos son bastante claros.

¿Puede instalar cualquier vecino un cargador para coche eléctrico?

Sí, en España cualquier propietario o usuario de una plaza de garaje puede instalar un punto de recarga para su vehículo eléctrico, siempre que se cumplan los requisitos técnicos y legales. La instalación debe comunicarse previamente a la comunidad de propietarios, pero no necesita una autorización de los vecinos, tal y como lo recoge el artículo 17.5 de la Ley de Propiedad Horizontal, que establece un régimen específico para estos puntos de recarga. Recientemente el Tribunal Supremo, en una sentencia que resolvía un conflicto en una comunidad de propietarios por uno de estos puntos de recargo, ha ratificado que es así.

¿Quién paga la instalación del cargador eléctrico?

El coste de la instalación lo debe asumir el propietario del coche eléctrico o la persona que solicite la instalación para esa plaza de garaje. Eso supone que deberá costear el propio cargador, la instalación eléctrica desde su contador, normalmente situado en el sótano del edificio de viviendas al propio cargador, hasta el cargador, es decir el cableado, y las obras necesarias para que este recorra el garaje hasta el punto elegido. Por supuesto, deberá pagar tanto el mantnimiento de la instalación como el consumo de electricidad que haga.

¿Qué puede impedir la comunidad?

Existen algunas circunstancias en las que la instalación puede requerir modificaciones, ajustes o incluso no ser viable tal como se plantea. Por ejemplo, si incumple la normativa eléctrica o de seguridad, si la instalación afecta gravemente a a elementos estructurales o cause daños a instalaciones comunes.

¿Qué ocurre si el cable tiene que pasar por zonas comunes?

Es posible pasar el cableado por elementos comunes, siempre que la instalación se realice de forma técnicamente adecuada y respetando la normativa. La comunidad no puede impedir automáticamente el uso de zonas comunes cuando son necesarias para conectar el cargador con la plaza de garaje. No obstante, el propietario debe evitar daños, molestias innecesarias y alteraciones de la estética o seguridad del edificio.

¿Es recomendable que la aseguradora del edificio esté al tanto de las cuestiones técnicas de la instalación?

Sí, ante un eventual incendio, habría que determinar dónde se originó el problema —si en el vehículo, en el cargador o en la propia instalación eléctrica— y, a partir de ahí, analizar las posibles responsabilidades y la cobertura de las pólizas. Por ello, es recomendable que las comunidades tengan identificadas estas instalaciones y revisen con su aseguradora que la cobertura se adapta adecuadamente a ellas.

¿Es más recomendable una presintalación para todo el edificio que que cada vecino coloque su punto de recarga?

Según numerosos expertos, sí, ya que de la otra forma se están ejecutando obras (romper tabiques, etc.) para tirar el cable por el garaje cada vez que un vecino quiere poner un punto de recarga en su plaza. Desde los Colegios de administradores de fincas aconsejan que se haga una preinstalación. Para que salga adelante debe ser votado por tres quintos de los vecinos de la comunidad. La preinstalación común se considera una mejora o incorporación de infraestructura comunitaria, por lo que no basta con una mayoría simple.

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