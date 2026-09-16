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Premios de cine
Anuncio de la película española para los Oscar, hoy en directo | Última hora de la elección entre 'Los domingos', 'La bola negra' y 'El ser querido'
El último salto hasta la gran gala de Hollywood del año que viene. Tres películas españolas se disputan competir en los premios Oscar después de que se hayan quedado decenas en el camino. Entre ellas, la de Pedro Almodóvar 'Amarga Navidad', aunque el director manchego no estará ausente del todo puesto que una de las grandes favoritas, 'La bola negra', de los Javis, tiene detrás a su productora, El Deseo. 'Los Domingos', gran triunfadora de los Goya, y 'El ser querido', de Sorogoyen, tienen también mucho que decir en una carrera de la que damos cuenta en este hilo informativo.
Buenas críticas para 'El Ser querido?
'El ser querido', la última película de Rodrigo Sorogoyen, también ha sido muy bien recibida por parte de crítica y público. Javier Bardem y Victoria Luengo han logrado una química en pantalla que también se está notando en taquilla.
Los Javis suenan muy fuerte
'La bola negra', de los Javis, está sonando entre los críticos como la gran favorita para competir por el Oscar. Pero no solo eso, hay quienes la incluyen como candidata a mejor película, no solo como mejor película extranjera.
'Los domingos' triunfó en los Goya
'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa, llega a la carrera de los Oscars tras haber conseguido seis estatuillas en la gala de los Oscar que se celebró en Barcelona. Medio trabajo ya lo tiene hecho, pero delante tiene a dos rivales con mucho fuste.
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