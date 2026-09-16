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Anuncio de la película española para los Oscar, hoy en directo | Última hora de la elección entre 'Los domingos', 'La bola negra' y 'El ser querido'

Estatuíllas de los Oscar.

Estatuíllas de los Oscar. / Archivo

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El último salto hasta la gran gala de Hollywood del año que viene. Tres películas españolas se disputan competir en los premios Oscar después de que se hayan quedado decenas en el camino. Entre ellas, la de Pedro Almodóvar 'Amarga Navidad', aunque el director manchego no estará ausente del todo puesto que una de las grandes favoritas, 'La bola negra', de los Javis, tiene detrás a su productora, El Deseo. 'Los Domingos', gran triunfadora de los Goya, y 'El ser querido', de Sorogoyen, tienen también mucho que decir en una carrera de la que damos cuenta en este hilo informativo.

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