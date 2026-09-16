La angustia de los vecinos desalojados por el incendio de Tuéjar: "Es inevitable sentir miedo"

El incendio forestal declarado este martes en Tuéjar mantiene en vilo a los vecinos del municipio mientras un amplio dispositivo de extinción trata de contener el avance de las llamas antes de que las condiciones meteorológicas vuelvan a complicarse este miércoles. El Centre de Coordinació d'Emergències ha establecido la situación 2 del Plan Especial frente al Riesgo de Incendios Forestales (PEIF) y el operativo cuenta ya con 14 medios aéreos.

El fuego se inició durante la tarde de este martes en las proximidades del cauce del río y se propagó con rapidez favorecido por unas condiciones adversas, con temperaturas elevadas y viento de sureste con rachas cercanas a los 50 kilómetros por hora.

14 medios aéreos

En las labores de extinción participan, además de los 14 medios aéreos, tres dotaciones y seis BRIFO del Consorcio Provincial de Bomberos de València, cuatro autobombas y cuatro unidades de Bomberos Forestales de la Generalitat. También se han movilizado voluntarios de Chelva y Titaguas, dos unidades de prevención y efectivos de la Guardia Civil y la Policía.

La rápida evolución del incendio ha despertado la preocupación entre los habitantes de Tuéjar. Algunos vecinos han visto prácticamente desde el inicio cómo las llamas ganaban terreno: "No es el primer incendio que vivo aquí, pero es inevitable sentir miedo. No por el pueblo, sino por el día de mañana", explica Raúl, vecino de la localidad, que sitúa el inicio del fuego alrededor de las 15.30 horas.

"Todo se va fuera"

Su esperanza está puesta ahora en el trabajo que los equipos de extinción puedan desarrollar durante la noche. "Que sean capaces de perimetrarlo esta noche, porque si no, todo se va fuera", advierte ante la posibilidad de que el viento vuelva a avivar el incendio durante la jornada del miércoles.

José, otro vecino de Tuéjar, recuerda también haber vivido otros fuegos en la comarca, aunque asegura que ninguno de estas dimensiones.

"Ha comenzado cerca de la zona del cauce del río y no lo han podido controlar rápido. La parte positiva es que no hay aliaga, que en verano se seca y es pólvora, pero es todo bosque de pino y estaba muy sucio", señala.

Como otros habitantes de la localidad, confía en que la situación mejore durante la madrugada y, sobre todo, en que no se produzcan cambios bruscos en la dirección del viento. Su preocupación es que una variación desfavorable obligue incluso a adoptar medidas de protección para las viviendas más expuestas al humo.

690 hectáreas

El incendio forestal declarado en Tuéjar ha quemado ya alrededor de 690 hectáreas y alcanza un perímetro próximo a los 17 kilómetros, mientras cerca de 200 efectivos continúan trabajando en las labores de extinción. El fuego seguirá este miércoles, 16 de septiembre, bajo vigilancia y con un refuerzo del dispositivo, al tiempo que comenzará la investigación para determinar sus causas.

Dos bomberos heridos

Las labores de extinción han dejado además dos bomberos forestales heridos leves en sendos accidentes.

Uno de ellos ha sufrido quemaduras, mientras que otro se ha visto implicado en el vuelco de una autobomba. En ambos casos, las lesiones son de carácter leve.

La evolución del incendio ha obligado también a desalojar preventivamente una aldea y un camping situados en las proximidades de la zona afectada por las llamas.

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La medida se adoptó después de que el Centre de Coordinació d'Emergències elevara a situación 2 el Plan Especial frente al Riesgo de Incendios Forestales y solicitara la intervención de la UME.