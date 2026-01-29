Manresa Il·lumina, una apuesta por la energía renovable compartida

Manresa Il·lumina es una iniciativa impulsada por la Associació d’Empresaris de Bufalvent que agrupa a 36 empresas de Manresa con un objetivo común: producir y consumir su propia energía renovable de forma compartida. El proyecto ha sido reconocido con el segundo Premio BBVA a la Sostenibilidad Empresarial, unos galardones impulsados por BBVA y El Periódico que distinguen iniciativas comprometidas con un modelo económico más verde e inclusivo. Esta comunidad energética nació en 2021, tras constatarse que las cubiertas del polígono industrial de Bufalvent podían generar tanta energía como la que consumían sus empresas. Ante el encarecimiento de la energía y con el apoyo de la Diputación de Barcelona y el Ajuntament de Manresa, se definió el modelo que permitió constituir la Comunitat Energètica Empresarial Manresa Il·lumina.

“Generamos y consumimos energía de forma conjunta; la energía producida se reparte por coeficientes según la potencia instalada y el perfil de consumo de cada empresa”, explica Bernat Ladrón de Guevara, presidente de la comunidad energética. En total participan 36 empresas, con 49 puntos de consumo y tres fórmulas de implicación: socios consumidores, socios generadores y socios generadores y consumidores.

Para hacerlo posible, se han instalado diez cubiertas solares con una potencia total de 1 MWp. “Esto permite cubrir aproximadamente un 30 % del consumo eléctrico de las empresas participantes y evitar unas 200 toneladas de emisiones de CO2 al año”, señala el técnico del proyecto, Josep Rosell. El modelo busca maximizar el uso de energía renovable y aportar ahorro y estabilidad económica frente a las fluctuaciones del mercado eléctrico.

Uno de los pilares del proyecto es su modelo de gobernanza. “Manresa Il·lumina se basa en un modelo participativo, transparente y democrático, sustentado en el principio de voto igualitario”, explica Montserrat Ambrós, secretaria del consejo rector. Las decisiones estratégicas se adoptan en la asamblea general, mientras que la gestión diaria recae en los órganos de gobierno y los servicios técnicos.

Más allá de los datos, el proyecto ha reforzado los vínculos entre las empresas locales. Marc Vidal, CEO de Vidaltech, una de las compañías socias, destaca que Manresa Il·lumina “demuestra que la colaboración entre empresas no solo es posible, sino imprescindible para afrontar el reto real de la descarbonización industrial”.

Con una segunda fase ya en marcha para duplicar socios y potencia instalada, Manresa Il·lumina se consolida como un proyecto de referencia que convierte la energía en un activo compartido y al tejido industrial en motor de la transición energética.