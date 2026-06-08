Mataró, dos kilómetros de mar para vivir el verano

La relación de Mataró con el mar no es solo un azar geográfico. Es una forma de vivir la ciudad. A lo largo de dos kilómetros de litoral, las playas de Ponent, Varador, Callao y Sant Simó dibujan un frente marítimo que combina baño, deporte, gastronomía, actividades náuticas, paseo y espacios naturales. Un espacio abierto, accesible y cuidado que se ha convertido en uno de los principales puntos de encuentro de la ciudad durante todo el año, y especialmente en verano.

Las playas de Mataró destacan por su amplitud, la calidad de la arena y la proximidad con el centro urbano. A pocos minutos caminando del centro histórico, se puede pasar de un entorno comercial y cultural a un paisaje marítimo pensado para el descanso, la actividad física y el ocio familiar. Esta conexión directa entre ciudad y mar es uno de los grandes valores del litoral mataronense.

Las playas de Varador y Callao han renovado este año la distinción de Bandera Azul, un reconocimiento internacional que acredita su calidad ambiental, su seguridad, sus servicios y su buena gestión. También el Puerto de Mataró mantiene esta distinción por vigésimo noveno año consecutivo, consolidándose como un referente ambiental y deportivo del litoral catalán.

Alquiler de tablas de pádel surf en una de las playas de Mataró / Ajuntament de Mataró

Salud, convivencia y sostenibilidad

Este 2026, Mataró da un paso más en la mejora de los servicios y en la manera de entender las playas como un espacio de salud, convivencia y sostenibilidad. Una de las principales novedades es el inicio de la campaña Playas sin humo. La ciudad quiere promover unas playas más saludables y más agradables para todos.

El objetivo es avanzar hacia un modelo de litoral más sostenible y compatible con el bienestar colectivo. No es solo una cuestión ambiental. También es una apuesta clara por la calidad del espacio público y por una forma más responsable de compartirlo.

Playas seguras y accesibles

La seguridad es otro de los puntos fuertes de las playas de Mataró. El servicio de vigilancia, salvamento y socorrismo funciona cada día hasta el 13 de septiembre en las cuatro playas de la ciudad. El litoral cuenta con puntos avanzados de vigilancia, sillas de control, casetas de socorrismo, líneas de vida, megafonía multilingüe y una moto acuática de apoyo.

Esta temporada también se han incorporado mejoras en accesibilidad e inclusión. El servicio de baño adaptado, gestionado por Cruz Roja en la playa del Varador, amplía los días de funcionamiento y ya opera también los fines de semana de junio. Las personas con movilidad reducida disponen de sillas anfibias, muletas adaptadas y pasarelas que llegan hasta el agua. Además, Mataró es una de las primeras ciudades en incorporar banderas del estado del mar adaptadas para personas con daltonismo.

Durante los meses de verano, las playas y el puerto de Mataró concentran una oferta náutica y deportiva muy diversa

Deporte, mar y gastronomía

El litoral mataronense también es sinónimo de actividad. Durante los meses de verano, las playas y el puerto concentran una oferta náutica y deportiva muy diversa. El Centre Natació Mataró gestiona este año el servicio de alquiler de embarcaciones ligeras en Varador, con actividades de kayak, pádel surf y Sup Pilates. En el Puerto de Mataró se puede practicar vela, submarinismo o foil, una modalidad innovadora que tiene en la ciudad una de las primeras bases de Catalunya.

Los chiringuitos y espacios de restauración también dan vida al frente marítimo. Seis chiringuitos repartidos entre Ponent, Varador y Sant Simó, y una foodtruck en Callao, permiten disfrutar del mar en un ambiente relajado y familiar.

Motos acuáticas en el Puerto de Mataró / Ajuntament de Barcelona

Un litoral que mira al futuro

Pero las playas de Mataró no son solo verano. El frente marítimo es hoy uno de los grandes espacios públicos y la ciudad sigue apostando por mejorar su conectividad y la experiencia de uso.

Este año destaca el proyecto EuroVelo 8, que convertirá a Mataró en uno de los puntos destacados de la red europea de cicloturismo. La ciudad incorporará zonas de sombra, aparcamientos para bicicletas, puntos de autorreparación e información turística integrada en el frente marítimo, reforzando así el vínculo entre sostenibilidad, turismo y movilidad activa.

Las playas de Mataró destacan por su amplitud, calidad y proximidad con el centro urbano

También se sigue avanzando en la naturalización de las playas. Las dunas de Varador, gestionadas con criterios ambientales y de preservación, se han consolidado como un pequeño espacio natural dentro del paisaje urbano. La vegetación litoral crece allí en buenas condiciones y contribuye a proteger la biodiversidad y la calidad ecológica de la costa.

Mataró mira al mar con ambición, pero también con sentido. Apostando por la calidad de los servicios, la convivencia, la sostenibilidad y una experiencia de ciudad abierta y accesible. Sus playas no son solo un espacio para tomar el sol. Son una manera de vivir el Mediterráneo desde la proximidad, la calma y la autenticidad. Este verano, Mataró invita a todo el mundo a redescubrir su litoral, a vivir el mar desde la cercanía y a disfrutar de unas playas pensadas para compartir, descansar, hacer deporte y sentir la ciudad con los pies en la arena.