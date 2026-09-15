El festival de comedia Hilària lapidará a 'El Foraster' y rendirá homenaje a Lluís Gavaldà

El pasado 30 de mayo, en el marco de la jornada '3Cat en Viu', el actor y humorista Quim Masferrer reunió a casi 10.000 personas en el Palau Sant Jordi en una edición especial de 'El Foraster' concebida para celebrar las 10 temporadas del programa. Es, sin duda, el espectáculo de 'stand up' en catalán (y de pago) más multitudinario jamás realizado hasta la fecha. No es raro que el éxito de Masferrer haya despertado la envidia de sus compañeros de profesión, tan acostumbrados a actuar para una veintena de amigos y familiares, que se han conjurado para bajarle los humos al afable monologuista de las camisas de cuadros y han decidido organizar un acto público de lapidación verbal. Lo que en el mundo de la comedia se llama un 'roast'.

El 'Roast al Foraster', en el que un plantel de cómicos formado por Irene Sango, Enzo Vizcaíno, Manel Vidal, Oye Sherman, Març Llinàs y Uriol Gilibets se encargará de administrar los improperios, es uno de los nueve espectáculos que forman parte de la cuarta edición del festival de comedia Hilària (las dos primeras se hicieron bajo el nombre de Cruïlla Comèdia), que se celebrará entre los días 11 y 15 de noviembre en diversos espacios de Barcelona (La Paloma, Casino de l’Aliança del Poblenou, Espai Texas…). Tal vez para compensar la crueldad de la sesión de escarnio a Masferrer ("esta vez no podrá decir eso de 'sou molt bona gent'", apunta con tino el director de la muestra, Oriol de Balanzó), el festival ha programado este año también una velada de homenaje sincero, sin insultos ni malos rollos (en principio). El elegido para protagonizarla ha sido Lluís Gavaldà, líder de Els Pets, que será objeto de una entrevista larga y sandunguera que se encargará de conducir Joel Díaz junto a un puñado de invitados especiales (entre ellos, Quim Carandell, cantante de La Ludwig Band).

Catalanes a la greña

Si en la edición de 2025 el Hilària invitó a media docena de cómicos venidos de fuera a poner de vuelta y media a los catalanes en un memorable 'Roast a Catalunya', este año se ha decidido que "los catalanes se enfrenten entre ellos". Lo harán en un espectáculo titulado 'Barcelona vs. Comarques' (el nombre no requiere mucha más explicación) en el que participarán Alba Segarra, Fel Faixedas, Godai Garcia, Andrea Gumes, Joel Díaz, Bàrbara Martínez del Hoyo y Óscar Morwani y en el que las faltas de respeto y los prejuicios están garantizados. La ropa sucia, en cualquier caso, se lavará en casa, porque, tal como Oriol de Balanzó se encarga de recordar, el Hilària, como su hermano mayor el Cruïlla (ambos forman parte del conglomerado Barcelona Events Musicals), es "un festival pensado para el público local".

También tendrá protagonismo colectivo el espectáculo 'La sèrie de la teva vida', en el que Charlie Pee, Roger Coma, David Martos, Raquel Hervás y Rocío Quillahuaman glosarán algunas de las series televisivas que más les han marcado ('spoiler': Roger Coma hablará de 'Com si fos ahir', de TV3, en la que interpretaba el personaje de Ivan, que ha sido fulminado en la última temporada después de ocho años).

El cartel del Hilària 2026 se completa con una entrega especial en directo de 'Media Offline', el singularísimo pódcast de Carlo Padial (una iniciativa que tendrá continuidad en los meses siguientes en el Espai Texas); el estreno de los espectáculos 'Decadència i caiguda', de Josep Català, y 'Sofisticada', de Maria Juan; una sesión de monólogos en horario vermut, y una fiesta de clausura en La Paloma en la que además de risas habrá también actuaciones musicales (solo se ha desvelado la presencia de Dan Peralbo i el Comboi, pero habrá más grupos).