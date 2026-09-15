Adetca anima a apoyar el teatro familiar el próximo 22 de noviembre con 'Porta'm al teatre'

Tras el éxito de Cap Butaca Buida, el sector de las artes escénicas lanza una nueva iniciativa destinada a potenciar el teatro familiar. El próximo domingo 22 de noviembre se celebrará la primera edición de Porta'm al teatre, una jornada donde brillarán los espectáculos para el público más joven. Antes de cada función se leerá un manifiesto reivindicativo. Poner en valor el trabajo de las compañías y artistas de este sector que no tiene el mismo reconocimiento que el teatro para adultos y fomentar nuevos públicos son algunos de los objetivos de esta nueva celebración.

"Queremos que Porta'm al teatre' se convierta en una gran celebración del teatro infantil, juvenil y familiar. Un día en que todo el país reivindique que la Cultura es un derecho de la infancia y que el teatro es una herramienta imprescindible para su desarrollo", ha destacado Isabel Vidal, presidenta de Adetca (Associació d'empreses de teatre de Catalunya). La Comisión Familiar de Adetca impulsa de esta iniciativa con la colaboración de la Associació de Teatre per a tots els públics (TTP) la Fundació La Xarxa d'espectacles infantil i juvenil, el 3Cat y el apoyo del ICEC en el marco del I Pla d'Impuls al Teatre de Catalunya (2023-2026).

"El objetivo es llegar al mayor número de pueblos, ciudades, ateneos y centros cívicos con una programación simultánea", ha explicado Oscar Rodríguez, responsable de la Comisión Familiar de Adetca. Por ahora hay 46 espectáculos en cartel pero se espera que de aquí al 22-N la cifra aumente. La elección de esa fecha, ha explicado, está relacionada con el Día Universal de los Derechos de la Infancia que se conmemora cada 20 de noviembre.

ALFOMBRA ROJA

Por ahora ya hay 44 teatros y espacios escénicos de 31 municipios y 46 espectáculos de 42 compañías en cartel preparados para acoger esta nueva jornada popular y cultural que, como siguiendo la estela del Cap Butaca Buida, espera llenar los teatros catalanes de familias, niños, niñas y adolescentes serán los protagonistas de esta jornada. Y para que lo sientan las salas tendrán alfombra roja y zona de photocall. Sus opiniones y valoraciones de lo que han visto serán tenidas en cuenta a través de la actividad 'Fem de crítics'. El portal Escena familiar, que se ha ampliado y será mucho más transversal, acogerá toda la información de los espectáculos previstos. La jornada espera potenciar también El club dels culs inquiets, un proyecto para acercar espectadores y compañías a través de experiencias y actividades diferentes después de la función.

"La excelencia del teatro familiar catalán ha contribuido a formar generaciones de espectadores"

"Catalunya es un referente en el ámbito del teatro familiar. Las cifras de crecimiento muestran una gran vitalidad", ha destacado Isabel Vidal. Hay teatros que llevan décadas apostando por el público más joven "con la convicción de que acercar las artes escénicas a los infantes es una responsabilidad social". Y ha añadido: "la excelencia del teatro familiar catalán ha contribuido a formar generaciones de espectadores" es clave porque "los espectadores adultos que hoy llenan las plateas fueron niños que descubrieron la magia del teatro". El teatro familiar es una puerta de entrada a la cultura, una experiencia en vivo, lejos de pantallas, que potencia la imaginación, la creatividad y el espíritu crítico.

Más allá de la importancia de la escuela que muchas veces con sus salidas al teatro permiten descubrir un mundo nuevo a muchos alumnos, la presienta de Adetca ha apuntado que las familias deberían tener presente que más allá del ocio, ir a ver un espectáculo es también "una experiencia educativa, artística y vital, una inversión en su sensibilidad, creatividad y capacidad de relacionarse con el mundo".

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La puesta en marcha de esta iniciativa beneficiará a un sector que este curso ya ha perdido la mitad de las contrataciones de espectáculos para escolares debido al conflicto entre los docentes y el Departament d'Educació. Las salidas culturales y las colonias se han anulado como medida de presión de los docentes.