Una aventura familiar en plena naturaleza

El Nautic Almata es un camping con personalidad: un lugar con alma en un paraje natural extraordinario entre la Bahía de Roses y el Parque Natural de los Aiguamolls de l’Empordà.

Un lugar en el que la vida fluye entre los canales del río Fluvià y una playa infinita, donde el río se encuentra con el mar. Con un extenso programa de entretenimiento de actividades deportivas, lúdicas, náuticas y sociales, garantiza el equilibrio perfecto entre descanso y aventura.

El camping es un gran punto de partida para realizar actividades en el entorno, deportes náuticos, observación de fauna y senderos para perderse a pie o en bicicleta. Todo ello, en la Costa Brava, con acceso directo a una extensa playa de arena fina y a los canales navegables del río Fluvià.

Un destino único en la Costa Brava / Club Nautic Almata

El Nautic Almata ofrece un área de piscinas con muchos árboles y dos zonas deportivas donde practicar fútbol, baloncesto, tenis, pádel, minigolf, rocódromo para niños o entrenar en el gimnasio. El programa de actividades al aire libre incluye a toda la familia: salidas en paddle surf y kayak en el río, torneos de fútbol, tenis, pádel, waterpolo y vóley playa, clases de surfskate y aquagym.

Glamping y naturaleza

El camping ofrece diferentes opciones de alojamiento: glamping y bungalows con y sin baño, y parcelas de diferentes categorías según tamaño, servicios y ubicación (frente al mar, frente al río o en zonas sombrías). Cuenta con 7 bloques sanitarios con servicios de lavavajillas y lavandería cerca de ti. La experiencia boutique está en los detalles, que se completa con una amplia oferta gastronómica mediterránea e internacional repartida por el camping con las mejores vistas al mar o al río. La oferta de servicios incluye supermercado, tienda, espacio de coworking y consulta médica privada.

Paz, relajación y diversión para toda la familia / Club Nautic Almata

Temporada 2026

Esta temporada, el camping ubicado en Castelló d’Empúries abre el espacio gastronómico El Mercat, donde se fusionan la frescura del producto de proximidad con la energía del street food y la cocina mediterránea, inaugura una nueva área de juegos para perros y continúa modernizando y ampliando servicios a los bloques sanitarios.