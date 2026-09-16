El éxito teatral que agotó todas las localidades el año pasado vuelve al Teatro Español: un cara a cara feroz dirigido por Israel Elejalde

No suele haber una segunda vida tan rápida para un montaje teatral. Apenas unos meses después de cerrar su primera estancia con las localidades agotadas durante 36 funciones, El nudo gordiano regresa al Teatro Español y lo hace ocupando un lugar destacado: será el espectáculo encargado de inaugurar la temporada 2026-2027 de la Sala Margarita Xirgu. Israel Elejalde vuelve a ponerse al frente de una propuesta sostenida por dos actrices, Eva Rufo y María Morales, y por un conflicto que se resiste a quedar resuelto. El escenario es un aula de un colegio estadounidense. Hasta allí llega Corryn, madre de Gidion, un niño de 11 años, para encontrarse con Heather, su profesora. Lo que debería pertenecer a la rutina escolar se produce, sin embargo, ojo, después de una tragedia que ha alterado por completo las reglas de esa conversación. Madre y docente tratan de reconstruir qué ocurrió, pero cada dato modifica el anterior y cada certeza abre una nueva zona de duda. Estará en cartel hasta el 25 de octubre.

Johnna Adams convierte ese encuentro en una investigación moral. No se trata únicamente de averiguar qué sucedió con Gidion, sino de decidir quién tenía capacidad para verlo, comprenderlo o intervenir antes de que fuera demasiado tarde. La familia, los profesores, los compañeros y el propio sistema educativo aparecen dentro de una misma ecuación, sin que ninguno pueda apropiarse por completo de la condición de víctima o desprenderse del peso de la responsabilidad. Ahí reside buena parte de la incomodidad de El nudo gordiano. El niño alrededor del que gira todo nunca aparece, pero su ausencia domina la función. Los adultos hablan sobre él, interpretan sus comportamientos, revisan sus palabras e intentan ordenar retrospectivamente una infancia que quizá nunca llegaron a entender. La obra obliga además a desplazarse continuamente de una posición a otra: la información que parecía justificar a un personaje puede, unos minutos después, volverse contra él.

Eva Rufo y María Morales protagonizan 'El nudo gordiano'. / JAVIER NADAL

Adams estrenó el texto original, Gidion’s Knot, en 2012 en el Contemporary American Theater Festival de Virginia Occidental. La pieza recibió posteriormente una de las menciones Steinberg de la American Theatre Critics Association y comenzó a circular por numerosos escenarios estadounidenses. Más de una década después, su discusión sobre los límites de la autoridad adulta, el acoso, la diferencia y el papel de la escuela mantiene una vigencia difícil de esquivar.

Para su llegada a Madrid, Paula Paz firma la adaptación y Elejalde concentra el dispositivo teatral en el enfrentamiento entre sus dos protagonistas. Eva Rufo interpreta a Heather, la profesora obligada a defender decisiones tomadas dentro y fuera del aula, mientras María Morales encarna a Corryn, una madre que llega dispuesta a obtener respuestas y acaba removiendo mucho más de lo previsto. El trabajo de Morales fue reconocido con el Premio Godot 2026 a la mejor actriz. El regreso funciona así también como segunda oportunidad para un espectáculo que encontró una respuesta poco habitual en su primera estancia en el Español. Frente a la lógica permanente del estreno, el teatro recupera una producción reciente y la coloca, además, en una posición significativa dentro de su nueva programación.

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Israel Elejalde dirige a Eva Rufo y María Morales en 'El nudo gordiano'. / JAVIER NADAL

La propuesta mantiene el equipo creativo de su primera etapa: Mónica Boromello se ocupa de la escenografía; Sandra Espinosa, del vestuario; Paloma Parra firma la iluminación, y Sandra Vicente, la música. Un dispositivo pensado alrededor de un elemento tan cotidiano como una conversación entre dos adultas en un colegio que termina convertido en un territorio donde se cruzan el duelo, la culpa, la educación y los límites de la responsabilidad.

Fuente: El Periódico de España