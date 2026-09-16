'Bajo el cielo infernal', de Alicia Giménez Bartlett: como si nada hubiera cambiado

1996 fue bisiesto y empezó en lunes. ETA secuestró al funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, a quien retuvo durante 532 días. José María Aznar ganó las elecciones, acabando con 14 años de Gobierno socialista. La canción del verano fue 'María' de Ricky Martin, tres años antes del bulo viral de la mermelada. Y el papa Juan Pablo II recibió a Fidel Castro en el Vaticano.

1996 también fue el año del nacimiento de Petra Delicado, el personaje creado por Alicia Giménez Bartlett (Almansa, 1951). El mundo era otro y nuestra ficción criminal estaba todavía gateando. Delicado fue la primera inspectora de nuestra literatura, cuando en la Policía española solo había dos mujeres con ese rango. En estos 30 años la hemos visto evolucionar, casarse y, recientemente, enviudar. Este suceso marca el hilo conductor de la entrega número 15.

Poco ha cambiado la Iglesia desde la visita de Castro al Vaticano. Esa inmovilidad es, en parte, una de las claves de su perdurabilidad: frente a un mundo que cambia, hay quien encuentra refugio en una institución destinada a permanecer igual, una suerte de faro inamovible. Esa paradoja asoma también en 'Bajo el cielo infernal': un jesuita aparece asesinado en La Mina, un barrio conflictivo de Barcelona. Y nadie parece dispuesto a hablar. "Con la Iglesia hemos topado". El caso debe resolverse rápido y con poquito ruido.

Información y suspense

La investigación, sin embargo, no tarda en complicarse, con excursión a Pamplona incluida. Giménez Bartlett va desplegando las distintas ramificaciones de la trama mientras dosifica con habilidad la información y el suspense. Pero una de las grandes virtudes de las novelas de Petra Delicado está en sus personajes. Petra y Garzón, cuya relación aquí se tensa más de lo habitual, sostienen la serie, pero quienes los rodean rara vez parecen simples personajes secundarios. Resultan tan de carne y hueso que cuesta no buscarles un equivalente en la vida real.

La novela pone así de relieve la incomodidad que nos provoca el sufrimiento ajeno, no por indiferencia, sino porque carecemos de herramientas para afrontarlo

Delicado se refugia en el trabajo como si la vida le fuese en ello. Su duelo está atravesado, además, por una emoción poco aceptada socialmente: la ira. Petra está enfadada. Mucho. No soporta pensar en todo lo que Marcos se perderá, que todo el mundo quiera que vuelva a ser la de antes –como si fuéramos versiones fijas de nosotros mismos– y, sobre todo, la prisa de los demás por que deje atrás su dolor.

La primera persona, uno de los grandes recursos de la serie, permite a Giménez Bartlett incorporar todo ello al relato sin frenar la trama. La habitual ironía de Petra convive ahora con una rabia que modifica su manera de observar cuanto la rodea. La novela pone así de relieve la incomodidad que nos provoca el sufrimiento ajeno, no por indiferencia, sino porque carecemos de herramientas para afrontarlo. No sabemos cómo dirigirnos a alguien cuya vida se ha puesto patas arriba, si tratarlo igual o dulcificar nuestra relación con esa persona. Nadie nos da instrucciones para el duelo y evitamos hablar de él, como si mentar la muerte invocase a la Parca a gritos.

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La España en la que nació Petra Delicado se parece muy poco a la actual en algunos aspectos y demasiado en otros. La serie llega a su 30º aniversario en mejor forma que nunca, con una de sus entregas más logradas y mejor construidas. Larga vida a Petra Delicado.