Fallece a los 85 años Patricio Guzmán, el director de la inmensa ‘La batalla de Chile’

Patricio Guzmán es, junto al también fallecido Raúl Ruiz y Pablo Larraín, uno de los directores más importantes del cine chileno. No solo eso. Fallecido la madrugada de este martes en París a los 85 años, a consecuencia de un paro cardio-respiratorio, es el autor de la que posiblemente sea una de las obras más importantes de la cinematografía de su país y del documental político, ‘La batalla de Chile’, un retrato del gobierno de Salvador Allende hasta ser derrocado en el golpe de Estado del general Pinochet. Tiene un metraje de 264 minutos divididos en tres partes montadas en 1975, 1976 y 1979.

Esta magnífica obra, que durante años ensombreció el resto del trabajo de Guzmán, concentra el último año de Allende en la presidencia del país y muestra la organización de su gobierno, la idea de la colectividad, los intentos de alianza con la Democracia Cristiana, los enfrentamientos en la universidad entre estudiantes de izquierdas y de derechas, las huelgas financiadas desde Estados Unidos y los sinuosos movimientos de la derecha y de la clase media, hasta el asalto a la Casa de la Moneda del 11 de septiembre de 1973 por parte de las fuerzas golpistas.

Entre otras cosas, la película incluye imágenes tan brutales, de pura verdad fílmica –nada de reconstrucción de los hechos como se hace en tantos documentales: esta no es una película de archivo, sino un filme en directo–, como la de un operador de cámara que está filmando a los soldados golpistas frente a la Casa e la Moneda, uno de ellos se gira y dispara contra él, y el operador cae al suelo con la cámara aún grabando. El rodaje concluyó, tuvo que concluir, ese mismo día. Guzmán fue detenido y estuvo recluido dos semanas en el estadio nacional de Santiago. Al salir en libertad abandonó el país llevándose con él todos los rollos de la película. Instalado en París, encontraría en otro cineasta comprometido como Chris Marker al mejor colaborador posible para buscar financiación en otros países y poder completar el montaje.

En uno de sus últimos filmes, Guzmán evocaba aquel rodaje y explicaba que el director de fotografía de ‘La batalla de Chile’, Jorge Müller Silva, fue secuestrado en 1974 por la policía chilena y a día de hoy sigue siendo uno de los muchos desaparecidos. A pesar de ser el gran fresco sobre aquellos años, Guzmán, desde el exilio y en las últimas décadas, no dejó de regresar cinematográficamente a su país de origen. Títulos como ‘Chile, la memoria obstinada’ (1997), ‘El caso Pinochet’ (2001) y ‘Salvador Allende’ (2004) así lo atestiguan. También, en España, hizo cine de ficción, aunque con elementos documentales: ‘Invocación’ (2000), codirigido con Héctor Faver y Fred Kelemen e interpretado por Cristina Benegas, Juanjo Puigcorbé y Federico Luppi, habla de los estragos de otra dictadura, la argentina.

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