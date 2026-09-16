Lourdes Duran, química: "En casa había libros y se me dio a entender que si me aburría los podía coger"

¿Lee desde pequeña?

Sí, en casa había libros de todo tipo y se me dio a entender que si me aburría podía coger uno. Funcionó. Mis primeras lecturas fueron en catalán. Con seis años, atraída por el animal de la portada, leí 'Bon viatge, Pitblanc!', de Empar de Lanuza y pensé que algo mágico estaba pasando allí, que yo leía palabras que no entendía pero algo se formaba en mi cabeza. Me volví loca intentando entender qué pintaba "un tren" en la historia de un pingüino en el polo, y me irritaba que cada vez que "el libro" lo describía se dejara la letra "t". El siguiente paso fue descubrir para qué servía un diccionario. Lo que se amplió mi mundo en tan sólo unas páginas... ¡Magia pura!

¿Un título de adulta?

El que me hizo realmente lectora fue 'El missatge del cavaller de l’àguila rampant' de Àlvar Valls, con unos ocho años. Lo terminé con una euforia enorme por la aventura que acababa de vivir y añorando al grupo de amigos del que había formado parte por unas horas. Sabía que si quería volver a sentir todo eso algún día, la respuesta la encontraría en un libro. Así que, desde entonces, mi aventura real fue seguir leyendo.

¿Qué libro recomendaría a adolescentes que no leen para inducirles a leer?

Ninguno. Tendría siempre libros disponibles y de todo tipo, también un libro electrónico, novelas gráficas, audiolibros, cuentos cortos… Intentaría que estuvieran bien visibles libros de una temática que sé que les interesa, y si ni así, pues seguro que tiene otras aficiones que le llenan tanto y le hacen tan feliz como a mí leer.

Es decir, si hay que inducir, ¿mejor no hacerlo?

Eso es. Además, creo que no es sólo que un libro sea bueno. Es muy importante en qué momento estamos personalmente para que esa lectura entre.

Hábleme de un título favorito.

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'Posesión', de A. S. Byatt. Me pareció un tostón pretencioso la primera vez, no era mi momento. Unos años más tarde, me enganchó y lo adoré. Y hoy seguramente le encontraría fallos que en ese momento decidí ignorar. No es mi libro favorito porque sea perfecto, lo es porque nos encontramos cuando nos teníamos que encontrar.