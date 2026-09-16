'Tot fent 'La bella Helena'' resucita la genuina pasión por el teatro de los orígenes del Teatre Lliure

Decididos a romper "el moderneo imperante", un equipo de actores y músicos capitaneados por el director mallorquín Miquel Mas Fiol y la compañía Els Miserables se ha apoderado durante tres semanas del Lliure de Gràcia para recuperar el teatro de verdad, el de antes. La idea de recuperar el espíritu del teatro de los años 70 del siglo pasado impregna 'Tot fent 'La bella Helena'', una creación que ha llevado a sus creadores a convivir durante tres semanas en el Lliure de Gràcia, durmiendo allí y decidiéndolo todo en asamblea para imbuirse de esa pasión por el teatro que se vivía en el histórico local referente del teatro catalán que creó hace medio siglo una 'troupe' de francotiradores, como los definió Fabià Puigserver, que marcó un antes y un después en la escena barcelonesa. Se estrena el próximo día 22. Coproducido con el Teatro Principal de Palma, el montaje también se verá en Mallorca.

'Tot fent 'La bella Helena'' conmemora el 50 aniversario de esta institución cultural cuyos comienzos no fueron fáciles. Utiliza la opereta de Offenbach que dirigieron Pere Planella y Carles Puértolas en 1979 como homenaje a quienes levantaron este teatro donde todos hacían de todo: coser, pinta telones, barrer... 'La bellla Helena' de entonces la interpretaron Muntsa Alcañiz, Carme Callol, Imma Colomer, Joan Ferrer, Lluís Homar, Quim Lecina, Anna Lizaran, Blai Llopis, Just Martínez, Pep Anton Muñoz, Juanjo Puigcorbé, Domènec Reixach, Fermí Reixach, Antoni Sevilla y Carlota Soldevila junto a un conjunto musical con David Albet, Àngel Pereira, Carles Puértolas, Jaume Albors, Lluís Bazaco y Josep M. Duran.

Un grupo mucho más pequeño de siete intérprtes entre músicos y actores con Pablo Ruz como director musical protagoniza el espectáculo que abrirá la nueva temporada en Gràcia el próximo día 22: Sergi Boqué, Jordi Cornudella Heras, Gerard Franch, Carme Milán, Lluis Oliver, Mel Salvatierra y Núria Vinyals Mañarikua

'Tot fent 'La bella Helena'' muestra el proceso de la creación teatral pero también habla del conflicto interno de los intérpretes ante el reto que supone su oficio, tanto a nivel artístico como familiar. El resultado es una obra que promete crítica, diversión, música y nostalgia, la justa. Hay algo de arqueología teatral también con ciertos guiños en el vestuario y la escenografía a la producción del 79. Pero lo importante para ellos es recuperar el espíritu libre fundacional que hizo posible este teatro inaugurado en 1976 con 'Camí de nit, 1854'.

Humor y crítica

Que nadie espere ver una opereta al uso porque aunque se escuchan las canciones de la pieza a medida que se ponen a montarla los intérpretes se percatan de "las contradicciones que supone montarla hoy en día y optan por hacer su propio espectáculo", avanza Mas Fiol. "En esta propuesta hay de todo: momentos muy divertidos y petardos, crítica política y también al Lliure. Pero sobre todo hay mucha pasión". El montaje es una oda al mundo del teatro.

"La experiencia de vivir y hacer teatro en el mismo sitio con la misma gente todo el día ha sido tan inmersivo que hay una parte de nosotros en el espectáculo pero de verdad. Nuestros personajes, aunque caricaturescos e hiperbolizados, somos nosotros mismos. Tienen nuestra alma", ha señalado Carme Milán, que encarna a Venus, personaje que en su día hizo Imma Colomer. La acampada en el teatro con el hall 'okupado' con colchones, tiendas de campaña y maletas ha resultado fructífera y ha proporcionado algunas sorpresas que les han hecho pensar en fantasmas. Aunque cansados, se lo están pasando bien. "Es un gusto disfrutar de un pequeño palacio en el centro de Gràcia, algo que hoy solo se lo pueden permitir los alemanes y los suecos", ha señalado Gerard Franch, que asume el rol de Helena, papel que en su día hizo Anna Lizaran. "Menos brunch y más mercerías".