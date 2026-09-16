La gran cagada de Ayuso

La Presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, metió la pata recientemente hasta el subsuelo al criticar públicamente en redes sociales lo que ella entendió como un escaso y desafortunado tratamiento por parte de tve del Gran Premio automovilístico de Madrid.

Ayuso se quejó de porqué la tele pública estatal afeó lo que ella consideraba un gran acontecimiento deportivo y lo hizo con estas palabras: “Avergüenza la cobertura de la televisión pública (TVE) está haciendo del Gran Premio de España de Fórmula 1”. Y añadió: “Este canal está al servicio del Gobierno y está haciendo lo imposible por deslucir el éxito de este evento que es una oportunidad y un orgullo para todo el país y para el resto del mundo”. Estos dos párrafos los escribió en X, esa red social que cuando interesa retrata lo peor del ser humano que publica contenidos sin reunir pruebas que verifiquen alguna certeza de lo que se escribe, pero que cuando conviene es una digna y lícita herramienta para comunicar lo que uno piensa. Entonces, ¿en qué quedamos?

Seguramente -porque de lo contrario, no se entiende- la presidenta autonómica ignoraba que los derechos de retransmisión del gran circo del automovilismo los tiene Dazn y que en España los comparte con Mediaset: dos empresas privadas que pagan un pastizal para obtener un retorno en audiencia. ¿Parece fácil entenderlo, no? Pero lo que resulta absolutamente incomprensible es que antes de publicar esa cagada sideral nadie en su entorno comunicativo se le advirtiera.

Final abierto

Ayer martes, en el 'Cafè d’idees' de La2Cat, me quedé con las ganas de seguir viendo las magníficas preguntas cruzadas entre Gemma Nierga y Antoni Bassas porque a las 11 en punto tenía que entrar un documental de animales.

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A ver, que ya hace años que me afeito solo. Entiendo que los programas deben tener una hora de inicio y una de cierre, pero en casos concretos como éste en el que durante la última hora de esta temporada no emite conjuntamente con Ràdio 4, tampoco pasaría nada que si en algún caso concreto, algún día, por ejemplo ayer, se alargase la charla unos minutos más y los espectadores esperásemos un ratito más para comprobar cómo copulan en el Parque Yellowstone un ratón y una hormiga.