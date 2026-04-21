Abordar el duelo desde la lectura: siete libros que reflexionan sobre el tema

Leer es la mejor de las herramientas con las que contamos los seres humanos para aprender. Pero los libros no solo son una fuente de conocimiento, también pueden conectar con el público a través de las emociones. Un ejemplo muy claro sería el del duelo, una situación que tratamos de evitar o que, en muchas ocasiones, se reduce a silencios incómodos. Sin embargo, el duelo forma parte de la vida y, cuando llega, hay que intentar comprenderlo. En ese vacío emocional, la lectura puede convertirse en una herramienta inesperadamente poderosa.

En un reportaje de El Periódico, la psicóloga especializada en duelo de Salut i Persona Fundació que colabora con Fundación Mémora, Teresa Rutllán, lo explicaba así: “La lectura es una herramienta muy útil y, en algunas ocasiones, leer sobre cómo otras personas lo han vivido ayuda mucho. Es posible que una persona no encuentre las palabras para expresar qué siente y leer lo que otra persona ha escrito puede ser una buena manera de identificar y poner nombre a sus propias emociones”.

Desde hace más de una década y aprovechando Sant Jordi, que se celebrará el 23 de abril, Fundación Mémora prepara un catálogo con propuestas que abordan la cuestión con títulos muy útiles y actualizados.

Comprender el duelo: poner palabras al dolor

Algunas lecturas se centran en explicar qué ocurre cuando atravesamos una pérdida, dando algunos mensajes clave para entender ese proceso, a menudo, contradictorio. Un ejemplo sería “El duelo: cuando el dolor se hace carne”, de Gabriel Rolón, que aborda la pérdida en un sentido amplio más allá de la muerte. El autor habla de casos como la ruptura de una relación, de un proyecto o de una etapa vital. Su enfoque invita a aceptar el dolor como parte inherente de la experiencia humana.

“Contra el silencio”, de Alberto Gómez habla de otro tipo de duelo complejo: el suicidio, que es uno de los más difíciles de elaborar por el estigma y la culpa que lo rodean. A través de testimonios personales, el libro rompe el silencio que suele rodearlo y propone un espacio donde compartir experiencias y emociones.

La enfermedad y la fragilidad: el duelo antes de la muerte

El duelo, en ocasiones, empieza mucho antes, cuando la enfermedad llega a la vida de una familia y la transforma. O no solo eso, también durante los últimos años de vida de una persona mayor. El actor Sergio Peris- Mercheta relata en “730 días: la enfermedad como espejo del tiempo” el impacto que supone un diagnóstico de leucemia y cómo este proceso obliga a replantear prioridades, relaciones y el sentido del presente.

Sergio Peris-Mencheta / Ricardo Rubio / Europa Press

También desde la experiencia del cuidado habla Javier Yanguas en “Cuando los volcanes envejecen”. El autor se centra en el envejecimiento y en el acompañamiento a las personas mayores. El libro ofrece una mirada humana sobre la dependencia y el desgaste emocional, visibilizando un tipo de duelo más silencioso: ver cómo alguien se va apagando poco a poco.

Romper el tabú sobre la muerte

La muerte sigue siendo un tema rodeado de mucho tabú. “Sobre la muerte y el morir: informados, pensados, hablados”, de Andreu Garcia Aznar, aborda aspectos prácticos y legales como las voluntades anticipadas o la eutanasia, entre otros. Un libro que invita a reflexionar sobre cómo vivir el final de la vida y a tomar decisiones conscientes.

De una forma más divulgativa, Soledad Romero plantea preguntas más básicas en “El maravilloso libro de la muerte”. El objetivo de la autora es naturalizar un tema que a menudo evitamos. Su enfoque didáctico, lo convierte en una herramienta útil para introducir la conversación en distintos contextos.

El duelo en la infancia: acompañar a los pequeños desde la comprensión

Los peques necesitan una mirada diferente para abordar la muerte. Ellos también viven el duelo, aunque tienen diferentes formas de expresarlo.

Ester Valls se centra en esa mirada con “¡Ya estamos todos!”. Un libro que aborda el tema desde la experiencia de una niña que pierde a su hermano antes de conocerlo. A través de su historia, el libro muestra la confusión, las preguntas y, sobre todo, el silencio. Es una lectura que ayuda a adultos y niños a abrir el diálogo y validar emociones.