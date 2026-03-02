Los museos de Barcelona estrenan portal web

El conjunto de museos de Barcelona estrena un nuevo portal web, museus.barcelona , una acción que responde al despliegue de la medida de gobierno ' Museos de ciudad: innovación, educación y derecho a participar en el patrimonio cultural de Barcelona ', presentada en el 2022, que situaba la consolidación digital de los museos como una línea estratégica prioritaria.

Así, la nueva plataforma se concibe como una puerta de entrada única a la información sobre colecciones, exposiciones y actividades de más de 60 equipamientos, superando barreras administrativas y poniendo el foco en la experiencia del usuario. Está impulsada por el Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) y financiada a través de los fondos europeos Next Generation.

Prescriptor cultural

El nuevo portal no quiere ser solo un directorio, sino también un prescriptor cultural activo y dinámico, con contenidos actualizados diariamente. El portal permite consultar de manera intuitiva la agenda de exposiciones temporales, colecciones permanentes y actividades familiares o especializadas, y se convierte en el eje central de los grandes acontecimientos anuales en los que participan los espacios museísticos, como La Nit dels Museus, Barcelona Dibuixa o Museu Endins.