Wayne Griffiths se pasa al negocio de la destilería y presenta su propia marca de ginebra

En copa de balón, sola o con tónica. Así se manifiesta la reaparición de Wayne Griffiths, el que fuera presidente de Seat S.A. y CEO de Cupra hasta el pasado mes de abril. Ocho meses después de dejar el cargo en la mayor empresa automovilística de España, Griffiths ha roto su silencio para mostrar al público un proyecto personal en el que lleva tiempo trabajando. Su propia marca de ginebra, 'Gin Wayne'.

Tras su abrupta salida de Seat, Griffiths desapareció del escenario público y no ha sido hasta hace unos días cuando se le volvió a ver por Barcelona. El directivo, que por motivos obvios y contractuales no ha podido regresar al mundo de la automoción, ha decidido apostar por una nueva propuesta de vida y de negocio: el de las bebidas destiladas.

Wayne Griffiths adiós / Seat

No se trata de una historia nueva en su vida, ya que desde hace tiempo Griffiths participaba junto a un grupo de amigos en esta aventura, pero en forma de hobby, con una ginebra que si bien no estaba en el mercado si le sirvió para adentrarse en ese mundo. "No la vendemos, nos la bebemos", nos comentó en más de una ocasión al ser preguntado por su afición.

Ginebra de Wayne Griffiths / Gin Wayne

Ahora ha decidido dar el salto y pasar del anonimato y complicidad de unos pocos a ser un producto comercial. Su precio: 182 euros. Disponible en su página web: https://ginwayne.at/en. "Como este proyecto empezó con amigos, y para amigos, lanzamos la primera edición de 'Gin Wayne' como una edición muy limitada de solo 500 botellas", ha señalado Griffiths en sus redes sociales.

Una pasión hecha realidad

La salida sin aclarar de Wayne Griffiths abrió seis meses de largo pregrinaje de Markus Haupt para alcanzar la presidencia de Seat S.A., seis meses en los que ha tenido que trabajar como el que más para ganarse la total confianza del Grupo Volkswagen y de las familias que lo manejan. Ahora, ocho meses más tarde, con Haupt al frente de Seat, puede que muchos ya no se acordasen de Griffiths. No obstante, el directivo británico con pasaporte alemán y enamorado de Barcelona, vuelve al escenario con una nueva aventura.

Desde hace unas semanas, Griffiths animó las redes sociales anunciando para este viernes una noticia sobre su futuro. Pues ahí está. No es sobre ruedas, es sobre cristal. Wayne Griffiths se ha mostrado muy satisfecho por haber podido hacer realidad un viejo sueño: "He querido hacer algo así durante años, pero el momento nunca fue el adecuado. Ahora, por fin tenía el espacio para seguir una idea que llevaba mucho tiempo creciendo en silencio. Porque a veces en la vida tienes que seguir tus pasiones, donde quiera que te lleven", ha señalado.

Wayne Griffiths / Linkedin

Wayne Griffiths siempre se ha considerado un rebelde, y con causa. Lejos de entregarse a la vorágine del sector automovilístico en plena transformación, el directivo ha optado por otro camino, rebelde y diferente a lo convencional. "Esto es realmente algo único: una ginebra que prescinde de todo lo que no es 100% natural, para crear un destilado precioso usando únicamente la quintessencia del alcohol natural y los botánicos. Sin atajos, sin aromatizantes artificiales, sin añadidos. Solo ingredientes de verdad, cuidadosamente seleccionados y tratados con la paciencia que merecen", apunta Griffiths en la carta de presentación de su nuevo producto.

'Gin Wayne' se produce manualmente en la destilería Pfau en Klagenfurt, una de las últimas destilerías artesanales que quedan en Austria: "pequeña, tradicional y profundamente comprometida con hacer las cosas bien, no de la forma más rápida", explica en su declaración de intenciones. El diseño de la botella, inspirado en el Art Deco, es obra del arquitecto vienés Gregor Eichinger.

Una nueva aventura, una nueva pasión. Vendrán más ediciones porque este es el primer capítulo de una historia que crecerá y cambiará, estación tras estación, igual que la propia naturaleza.