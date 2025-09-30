Toyota Corolla Cross 2025: consumo imbatible y acabado GR Sport

Toyota decidió evolucionar uno de sus coches más aclamados, como con el Yaris, para contentar a los conductores con una de las carrocerías más de moda. Así, nació Toyota Corolla Cross.

Un SUV del segmento C que destaca, como ya viene siendo habitual por parte de Toyota, en cuanto a consumos y eficiencia. Este modelo ahora se actualiza, con un diseño exterior que estrena una parrilla frontal, con nuevos paragolpes y nuevas ópticas; y un diseño interior más elegante.

Además de en la parte estética, el Toyota Corolla Cross 2025 también estrena gama de acabados y motores. El referente de la japonesa en el segmento C-SUV se renueva en todos los aspectos.

Nuevo frontal, nuevo interior...

Por un lado, el acabado Style disfruta de esos cambios en la parte frontal, además de nuevos retrovisores y nuevos paragolpes, así como un nuevo diseño en las llantas, que siguen siendo de 18 pulgadas.

El Toyota Corolla Cross, ahora con acabado GR Sport. / Toyota

Por otro, se incorpora a la gama el acabado GR Sport con llantas de 19 pulgadas, carrocería bitono, techo panorámico y un color exclusivo, el Gris Trueno. Pero este acabado más deportivo no es solo estética. También mejora el comportamiento dinámico con una suspensión más firme y una dirección más eficaz, lo que aporta un mayor control y estabilidad.

En el interior, el equipamiento de serie sube de nivel con los asientos y el volante calefactables y el porton del maletero con apertura y cierre motorizado. La consola central tiene un diseño más elaborado que aprovecha mejor el espacio.

Interior del Toyota Corolla Cross 2025. / Toyota

Por último, a los colores de siempre se suman los tonos Rojo Emoción, Marrón Siena, Gris Acero y Gris Diamante, además de exclusivo del acabado GR Sport.

Gama de motores del Corolla Cross

También novedades en el apartado de la mecánica. Primero, la variante Hybrid de 200 CV se puede escoger también con tracción 4x4 en el acabado Style.

Toyota Corolla Cross 2025. / Toyota

La gama y los motores del nuevo Toyota Corolla Cross 2025 queda de la siguiente manera:

Hybrid 140 en acabado Style.

Hybrid 200 en acabados Style y GR Sport.

Hybrid 200 Style con tracción 4x4.

Sigue homologando un consumo medio de 5 litros a los 100 kilómetros en ciclo mixto.

Precio del Toyota Corolla Cross 2025

El precio de acceso a la gama del Toyota Corolla Cross 2025, con decuento, empieza en los 36.500 euros para el acabado Style con motor Hybrid 140. Con motor Hybrid 200, sube 1.200 euros.

Tanto el acabado GR Sport y como el Style con tracción 4x4 cuestan 40.500 euros.