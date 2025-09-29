El Toyota GR Corolla 2026 mejora en EEUU y alimenta el deseo en Europa

Toyota ha desvelado las especificaciones del GR Corolla 2026 para el mercado estadounidense, y llega con mejoras estructurales, un sistema de refrigeración más eficiente y, sobre todo, una nueva opción de cambio automático de 8 velocidades con desarrollo específico de Gazoo Racing. Eso sí, por ahora solo para Estados Unidos. No hay confirmación de que estos cambios lleguen también a Europa, y es posible que algunas de estas novedades se queden al otro lado del Atlántico. De hecho no hay conformación de que este modelo se comercialice en el viejo continente, aunque su futura producción en la planta de Burnaston (Reino Unido) hace más viable que el coche llegue a nuestro mercado. Al menos eso se desprende de las palabras de la propia marca, al decir que “fabricar en Europa y no vender en Europa sería contradictorio”.

Trasera del Toyota GR Corolla 2026 / NATHAN LEACH-PROFFER

Triple salikda de escape del Toyota GR Corolla 2026 / NATHAN LEACH-PROFFER

Una de las actualizaciones más interesantes del GR Corolla 2026 está en la carrocería. Toyota ha reforzado el chasis con más de 13 metros de adhesivo estructural adicional, aplicados en las secciones delantera y trasera. Con este ajuste se busca mejorar la rigidez del conjunto y ganar precisión en la suspensión trasera, algo que debería traducirse en un paso por curva más contundente y un tacto más directo en conducción deportiva. Además, el motor incorpora una nueva toma de aire secundaria que ayuda a mantener las temperaturas bajo control cuando se le exige al máximo, especialmente en tramos largos o en circuito.

La gama se simplifica en dos versiones: el GR Corolla base y el nuevo GR Corolla Premium Plus, ambos con el mismo planteamiento mecánico, pero con diferencias claras en equipamiento. El modelo estándar viene ya bastante completo, con capó abultado y tomas de aire funcionales, spoiler trasero en color carrocería, llantas de aleación de 15 radios en negro brillante y asientos deportivos tapizados en Brin Naub con costuras grises.

Perfil del Toyota GR Corolla 2026 / NATHAN LEACH-PROFFER

LLantas y bajos del Toyota GR Corolla 2026 / NATHAN LEACH-PROFFER

La versión Premium Plus sube varios escalones. Incluye techo de fibra de carbono forjada, alerón trasero en negro brillante, llantas en negro mate y un interior con detalles en rojo, además de una Head-up Display y un sistema de sonido JBL con nueve altavoces. Este sistema de audio, por cierto, incorpora una función llamada Active Sound Control, que genera sonidos deportivos a través de los altavoces en función del régimen del motor y del comportamiento del conductor. No mejora el rendimiento, pero sí suma sensaciones.

Más de 300 CV

Bajo el capó se mantiene el ya conocido bloque G16E-GTS de tres cilindros y 1.6 litros turboalimentado, con 304 CV y 400 Nm de par. La gran novedad está en la transmisión: a la caja manual de seis marchas con función iMT, se suma una nueva automática de 8 velocidades con convertidor de par, desarrollada específicamente por Toyota Gazoo Racing. Esta caja no busca solo comodidad, ya que es capaz de analiza el uso del acelerador y el freno para anticiparse a las intenciones del conductor, seleccionando la marcha óptima en cada situación. En combinación con el launch control incluido de serie en las versiones automáticas, promete ofrecer un empuje contundente desde parado.

Toyota GR Corolla 2026 / Nathan Leach-Proffer

El sistema de tracción total GR-Four se mantiene como uno de los elementos diferenciales del modelo. Permite variar el reparto de par entre ejes según el modo de conducción: 60:40 en Normal, 50:50 en Gravel y un reparto variable de hasta 30:70 en el modo Track. Además, equipa diferenciales Torsen tanto delante como detrás, lo que mejora la motricidad en curva y el comportamiento general del coche cuando se le busca las cosquillas.

En el interior todo gira en torno a una instrumentación digital de 12,3 pulgadas, acompañada por una pantalla central de 8” con el sistema Toyota Audio Multimedia. Viene con conectividad inalámbrica para Apple CarPlay y Android Auto, y ofrece funciones avanzadas como navegación en la nube, Wi-Fi para varios dispositivos y comandos por voz. El equipamiento también incluye servicios remotos desde el móvil, alertas de mantenimiento y un buen abanico de funciones de seguridad.

Interior del Toyota GR Corolla 2026 / Bill Leigh Brewer

Interior del Toyota GR Corolla 2026 / Bill Leigh Brewer

En cuanto a ayudas a la conducción, el GR Corolla incorpora de serie el sistema Toyota Safety Sense 3.0, que incluye asistente precolisión, control de crucero adaptativo, mantenimiento de carril, lector de señales y luces largas automáticas. Las versiones con cambio automático añaden control de crucero de rango completo y un sistema de asistencia proactiva en curvas o ante obstáculos, pensado más para conducción urbana que para tramos de montaña.

Los precios en Estados Unidos arrancan en 39.920 dólares para la versión manual y alcanzan los 47.965 dólares en el Premium Plus con cambio automático.