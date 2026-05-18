DKV Protección Familiar: el seguro de decesos que acompaña en vida y sostiene en el duelo

Durante mucho tiempo, hablar de la muerte fue casi un tabú. Un asunto incómodo que se evitaba en las conversaciones y que quedaba reducido a lo estrictamente necesario. Pero la sociedad ha cambiado. Hoy se habla más de los procesos de duelo, de los cuidados paliativos y de la importancia de sentirse acompañado física y emocionalmente en una de las etapas más delicadas de la vida.

Ese cambio de mirada también afecta a los seguros de decesos, propiciando la aparición de soluciones como DKV Protección Familiar. Este seguro responde a la nueva forma de afrontar la muerte, con una propuesta concebida no solo para resolver gestiones funerarias, sino para acompañar y cuidar a las personas que enfrentan un proceso de final de vida o un fallecimiento.

Atención psicológica continua

En línea con la creciente preocupación social por la salud mental y el bienestar emocional, uno de los aspectos más diferenciales de DKV Protección Familiar es su apuesta por la asistencia psicológica. Con este seguro, las familias disponen de un teléfono operativo las 24 horas del día, todos los días del año, desde el que profesionales especializados ayudan a resolver dudas, brindar soporte emocional o gestionar momentos especialmente sensibles. Además, la cobertura incorpora hasta cinco sesiones presenciales de psicología para familiares directos.

El objetivo es que ninguna familia tenga que enfrentarse sola a la ardua tarea de cuidar y la conmoción que sigue a una pérdida. Por eso, además de ofrecer atención psicológica a quien lo solicite, el equipo especializado de DKV realiza un acompañamiento proactivo y contacta con los familiares tras el fallecimiento para brindar apoyo en los primeros momentos del duelo.

DK Protección Familiar es apoyo, previsión y tranquilidad en todo momento / D. R.

Asistencia familiar presencial

El enfoque humano e integral, pilar de DKV Protección Familiar, se refleja en otra de las coberturas diferenciales del seguro: la asistencia familiar presencial. Un especialista acompaña y orienta durante todo el proceso, ayudando con gestiones y trámites que, en situaciones emocionalmente complejas, pueden resultar difíciles para las familias.

Planificador de funeral y testamento online

En línea con esta nueva forma de entender la muerte, más natural y consciente, cada vez son más las personas que quieren decidir con antelación cómo ser despedidas. No se trata únicamente de prever cuestiones prácticas, sino de vivir el proceso con más serenidad y facilitar las cosas a sus seres queridos.

Para ellas, DKV Protección Familiar cuenta con el servicio planificador funeral, una herramienta que permite al asegurado dejar definidas sus preferencias y organizar una ceremonia acorde a sus valores y deseos personales. Y si entre esas prioridades está la sostenibilidad, DKV introduce el concepto Buen Legado, que permite reducir el impacto ambiental del sepelio.

Esa misma filosofía de previsión y cuidado está presente en otros servicios incluidos en la póliza, como el testamento online, que permite realizar este trámite con asesoramiento jurídico y cobertura de tasas notariales.

DKV Protección Familiar es más que un seguro de decesos, es un servicio integral de acompañamiento, con coberturas que se activan antes, durante y después del fallecimiento.

Borrado de la huella digital

La revolución digital que nos ha tocado vivir ha hecho que gestiones como estas sean cada vez más sencillas, pero también que nuestra huella digital se haya hecho cada vez más amplia y difícil de gestionar tras el fallecimiento.

Para preservar la intimidad y privacidad del difunto, y reducir el riesgo de un uso indebido de su identidad, DKV Protección Familiar incluye una cobertura de gestión final de la vida digital, que contempla la eliminación de perfiles en redes sociales, cuentas de correo electrónico y servicios digitales.

Coberturas en vida

En esta evolución de los seguros de decesos, que avanza en paralelo a las nuevas demandas sociales, DKV Protección Familiar incorpora también coberturas útiles en vida: servicios relacionados con la salud y el bienestar que no se activan únicamente “cuando ocurre algo”, sino que aportan tranquilidad y valor en el día a día.

Por ejemplo, el seguro incluye asistencia en viaje para desplazamientos de hasta 90 días, cubriendo, entre otras contingencias, emergencias médicas y gastos derivados de hospitalización o repatriación tanto de enfermos y heridos como de fallecidos en el extranjero.

Por solo cinco euros más al año, los asegurados pueden acceder a chat médico 24 horas, receta electrónica, una limpieza dental anual gratuita, tratamientos bucodentales sin coste y otros servicios sanitarios con precios reducidos.

Además, ofrece asesoramiento jurídico telefónico y asistencia integral para mascotas, con información y ayudas para la gestión del fallecimiento del animal de compañía.

La protección económica es otro de los aspectos relevantes del seguro. En caso de desempleo, incapacidad temporal u hospitalización de más de 30 días, DKV asume el pago de la mensualidad. A esta medida se suman ventajas como la gratuidad del seguro para menores de seis años incluidos en la póliza familiar o para asegurados mayores de 90 años que lleven más de tres décadas en la compañía.

Además, las coberturas son inmediatas y no cuentan con periodos de carencia, porque estar preparados también es una forma de cuidar.