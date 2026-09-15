Iberdrola concluye su plan de refuerzo tras la dana e invertirá 2.000 millones en redes en la Comunidad Valenciana

Iberdrola ha dado por finalizado su Plan il.lumina, actuación impulsada por la compañía para recuperar y reforzar la red eléctrica tras la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024 que azotó la provincia de Valencia, con un total de 460 torres eléctricas y una veintena de subestaciones rehabilitadas, más de 108.000 contadores inteligentes recuperados y 940 centros de transformación renovados.

Así lo ha dado a conocer este martes el presidente ejecutivo de Iberdrola, Ignacio Galán, en un acto que ha reunido a representantes institucionales, proveedores, clientes y trabajadores de la compañía y que ha tenido lugar en las instalaciones de Iberdrola de Torrent. Ha estado presidido por el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.

Cerca de dos años de trabajos, una inversión de más de 100 millones de euros y unos 1.000 trabajadores. El plan, ejecutado a través de i-DE, la distribuidora de Iberdrola, mejora la resiliencia de la red e incorpora las últimas novedades digitales y de inteligencia artificial. A estas inversiones se suman los cerca de 2.000 millones de euros que la compañía tiene previsto destinar a redes hasta 2031 en la Comunidad Valenciana, según ha anunciado Galán.

La reconstrucción tras la dana

"Hoy podemos decir no solo que la Comunitat Valenciana está preparada ante posibles situaciones extraordinarias, sino que hemos sentado las bases para que Valencia disponga de lo mejor en infraestructuras eléctricas. Las redes son la columna vertebral de este sistema eléctrico", ha subrayado el presidente de la eléctrica.

Galán, quien ha destacado el trabajo realizado por los empleados de la compañía, ha apostillado: "Nunca vamos a olvidar ese ejemplo de entrega, de determinación y vocación de servicio. Sois el mejor reflejo de los valores de Iberdrola, que este año cumple 125 años", ha recordado.

Y ha ahondado: "Los empleados, más allá de las primeras labores realizadas, permanecieron tras la dana en los municipios afectados reforzando instalaciones y ayudando a las personas en lo que necesitaban. También los técnicos e ingenieros comenzaron a diseñar nuevas infraestructuras ante posibles nuevos fenómenos extremos. Y así nació este plan".

El presidente de Iberdrola también ha destacado otras actuaciones de la compañía tras la riada como la rehabilitación de la Escuela de Capataces Agrícolas de Catarroja, así como la reconstrucción de parques infantiles, la mejora de instalaciones del colegio Rosa Serrano y la adecuación eléctrica del Mercado Municipal, junto con el Ayuntamiento de Paiporta.

Más actuaciones sobre el terreno

También la compañía --ha proseguido-- ha colaborado con el Ayuntamiento de Loriguilla en la renovación de la Plaza de la Concordia y ha trabajado con el Ayuntamiento de València y la Generalitat en la instalación de infraestructuras de recarga para las embarcaciones de l'Albufera.

Por su parte, Pérez Llorca, quien ha recordado los trabajos y la ayuda el día de la dana, ha manifestado que tras la riada se tomó una decisión "vital" que marcó dos velocidades en la reconstrucción, y ha aludido al decreto elaborado por el Consell que permitió que todos los trabajos se hicieran por emergencia.

Al respecto, se ha referido también a los "tiempos" del Estado y ha señalado que el porcentaje de ejecución de obras es "mucho más alta" desde la Generalitat porque tuvo la capacidad de hacer el decreto con el objetivo de ayudar a las personas que lo necesitaban. "Es una pena que se haya desaprovechado tanto tiempo por no sentarse a hablar para que la reconstrucción fuera similar en todas las administraciones", ha lamentado.

Llorca ha indicado que "todavía quedan cosas por hacer" pero también, en este tiempo, además de reconstruir, "hemos aprendido y cambiado la forma de hacer las cosas para que cuando vuelvan a venir episodios como éste, estemos mucho más preparados", ha subrayado.

Un plan con nuevas prioridades

Respecto al diseño y funcionamiento del plan, en un diálogo mantenido entre el director de i-DE, Guillermo Raga, y el responsable del plan, Ignacio García, los profesionales han destacado que con este plan "se da un paso más" en la reconstrucción de la red con mejoras operativas, reconstructivas y tecnológicas.

En concreto, García ha indicado que el plan ha contado con un equipo "muy específico", con gente "con mucha experiencia y conocimiento para dedicarse exclusivamente al proyecto" y con la movilización de hasta 1.000 personas. "Ha sido un esfuerzo titánico y gracias a que hemos tenido los recursos, lo hemos podido hacer", ha apostillado.

Y ha aludido a dos "pilares" del proyecto: el primero, el hecho de que se haya puesto el foco en el cliente "para que las molestias fueran las mínimas" y, el segundo, dar prioridad "absoluta" a la seguridad de trabajadores y subcontratas.

Por su parte, Raga ha subrayado el plan surgió en el mismo momento en el que se estaba gestionando la emergencia: "Éramos conscientes de que la situación que vivíamos era inédita y tomamos conciencia de que no podíamos hacer una reconstrucción convencional, sino que teníamos que elaborar un plan que fuera inédito, ha expuesto.

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Así, ante los daños registrados en diferentes instalaciones eléctricas, ha añadido, tomaron decisiones "estratégicas" con medidas de innovación tecnológica para "afrontar los retos del futuro".