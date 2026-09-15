Un abogado laboralista aclara cuándo puedes decirle "no" a tu jefe: "No tienes que obedecer absolutamente todo"

Recibir órdenes forma parte de cualquier relación laboral. Nos guste más o menos, lo cierto es que la empresa organiza el trabajo, distribuye funciones y puede pedir a sus empleados que cumplan determinadas instrucciones relacionadas con su puesto. Sin embargo, ese poder de dirección no es ilimitado. Y menos en algunos casos en concreto. Que exista una relación jerárquica no significa que el trabajador tenga que obedecer cualquier petición, especialmente cuando la orden entra en conflicto con la ley, pone en riesgo su seguridad o afecta a derechos que están especialmente protegidos.

La cuestión es importante porque tampoco existe un derecho general a desobedecer al jefe. El Estatuto de los Trabajadores obliga al empleado a cumplir las instrucciones empresariales cuando se dictan dentro del ejercicio regular de las facultades de dirección. Por eso, negarse a una orden válida puede tener consecuencias disciplinarias. La clave está en diferenciar una instrucción legítima de otra que cruce los límites legales y permita al trabajador rechazarla.

Órdenes ilegales

El abogado laboralista Miguel Benito Barrionuevo insiste precisamente en esa diferencia. "Como norma general, la empresa puede darte instrucciones en virtud de su poder de dirección. Pero eso no significa que tengas que obedecer absolutamente todo", explica. Entre los casos en los que puede existir margen para negarse están las órdenes manifiestamente ilegales, aquellas que vulneran derechos fundamentales o las que pretenden obligar al trabajador a realizar una actuación contraria a la normativa.

Peligro para la salud

También existe una protección especialmente clara cuando una tarea puede poner en peligro la seguridad o la salud del empleado. Barrionuevo señala que pueden rechazarse aquellas órdenes que impliquen un riesgo grave. La normativa de prevención de riesgos permite incluso interrumpir la actividad y abandonar el puesto cuando existe un riesgo grave e inminente para la vida o la salud. Eso sí, no basta con que una tarea sea incómoda o presente el riesgo habitual de la profesión: debe tratarse de una situación de suficiente gravedad.

Diferentes funciones

Otra cuestión frecuente aparece cuando el jefe asigna funciones distintas a las habituales. Barrionuevo incluye entre las posibles órdenes rechazables aquellas que "excedan claramente de las funciones que pueden exigirte legalmente". Pero esto no significa que cualquier tarea diferente pueda rechazarse. La legislación permite cierta movilidad funcional dentro de la empresa e incluso asumir temporalmente funciones superiores o inferiores cuando existen causas justificadas, siempre dentro de los límites previstos por la normativa laboral.

Noticias relacionadas

Horas extras

Las horas extraordinarias son otro de los ejemplos que menciona el abogado. Como regla general son voluntarias, de modo que la empresa no puede imponerlas automáticamente. Sin embargo, hay excepciones: pueden ser obligatorias si así se ha pactado en el contrato o en el convenio colectivo. Además, las necesarias para prevenir o reparar siniestros y daños extraordinarios y urgentes, como una inundación, un incendio o una avería grave, cuentan con un régimen específico y pueden exigirse en esas circunstancias.