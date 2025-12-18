Una empresa murciana desarrolla un simulador de ciberataques para las redes del Ejército

Vivimos en tiempos de pleno auge de la conocida como ‘guerra híbrida’ que libran todos los días las instituciones del país, las compañías civiles, el Ejército y también los ciudadanos. Se trata del estado constante de alerta ante posibles ciberataques provenientes de organizaciones exteriores que, generalmente, están vinculadas a países como Rusia que no comparten el modelo de sociedad que impera en la Unión Europea.

Para hacer frente, entre otras cosas, a estas injerencias extranjeras en la Región de Murcia, Scorpion Cybertechnologies, una de las conocidas como spin-off vinculadas a la Universidad de Murcia (UMU), ha desarrollado un software que es capaz de reproducir réplicas idénticas de toda una topología de red -la forma en la que está diseñada una red, en concreto, como la de una comisaría de la Policía Nacional, por ejemplo-. «Simula un escritorio virtual que es idéntico a uno real, a partir de uno de un estudiante que debe defenderse frente a un ciberataque», explica el CEO de la entidad, profesor e investigador de la UMU, Félix Gómez Mármol.

«Es como un videojuego en el que si pierdes tienes que volver a intentarlo», añade. Es una plataforma denominada Cyber Range y, según ha explicado, es una herramienta de formación en ciberseguridad para los estudiantes y quienes formen parte de este mundo. Sin embargo, se diferencia de otros sistemas con el mismo propósito en que «tiene una parte de formación práctica»; «está muy bien que te expliquen la teoría sobre cómo defender un ataque cibernético, pero como mejor se aprende es con la práctica», añade.

Hasta ahora, las otras aplicaciones existentes para este ‘entrenamiento cibernético’ no habían logrado una adopción generalizada debido a una serie de limitaciones como la falta de dinamismo, la adaptabilidad, el poco realismo de los escenarios, la ausencia de una idea formativa estructurada y la complejidad para medir el desempeño de los estudiantes. La tecnología de Scorpion, de acuerdo con las declaraciones de su CEO, soluciona el problema de unas recreaciones muy poco coherentes con la realidad.

Otro de sus puntos diferenciadores es que permite crear un sistema de ordenadores complejo: «Con nuestro sistema no solamente tienes un ordenador, tienes una red de cinco o seis conectados al rúter que, a su vez, está conectado a los servidores». Su programa permite la creación de ejercicios adaptados al nivel y evolución del usuario para asegurar una formación progresiva y efectiva.

Esta tecnología está pensada para empresas o instituciones con sistemas de red de cierta complejidad; sería, parafraseando al investigador, demasiado para los usuarios comunes de un ordenador. Esto último demuestra el carácter dual de sus tecnologías, tan útil es para el Mando Conjunto del Ciberespacio (MCCE) como para una compañía murciana que quiera fortalecer su seguridad digital.

A pesar de que el objetivo inicial del ‘Cyber Range’ era la defensa frente a ataques en el mundo digital, con su desarrollo y puesta en práctica, según comenta el CEO, se ha visto una nueva aplicación. Se trata del benchmarking, una práctica que se basa en la comparación de productos, servicios y sistemas para evaluar su eficacia y viabilidad. El investigador ejemplifica que, en el caso de un periódico, se utilizaría para generar un gemelo digital y evaluar la fortaleza de un nuevo CMS (gestor de contenidos) ante ataques, pero también para comprobar el funcionamiento del producto.

La réplica, por el momento, la crean los trabajadores de la firma de manera manual. No obstante, Gómez Mármol informa que «se genera de forma muy sencilla». Han desarrollado una especie de interfaz donde se puede hacer un dibujo del total de la topología que de forma automática se configura.

Una de las características más reseñables de la plataforma es la poca exigencia técnica que pide a los ordenadores, y es que, tal y como ha subrayado el profesor de informática de la UMU, el software se puede utilizar desde un navegador web. En otras palabras, la aplicación puede ejecutarse sin necesidad de contar con equipos potentes.

Comenta que, antes, las creaciones de los gemelos tenían que hacerse «máquina por máquina» y «este era uno de los principales problemas que tenían en MCCE» que se ha solucionado con su Cyber Range. Era un trabajo «muy manual y laborioso que ahora no se tiene que hacer».

Próximos pasos

La plataforma ya marca una diferencia con respecto a la competencia existente en el mercado, pero desde el negocio entienden que el de la tecnología es uno muy volátil y, por ello, pretenden seguir añadiendo mejoras para adaptarse a los nuevos avances que van surgiendo. Su hoja de ruta pasa por incrementar el grado de automatización, que ya tiene su programa, con la inteligencia artificial.

«El objetivo es que no sea necesario que yo dibuje la topología, sino que con el lenguaje natural yo le diga a la IA que me elabore una con ciertos elementos concretos», aclara. Este paso agilizaría aún más el proceso y lo haría más accesible: «Ya tenemos algo único en el mercado, pero el salto cualitativo con estos algoritmos sería tremendo».

La entidad

Scorpion Cybertechnologies es una de las empresas vinculadas al programa Caetra que promueve el Instituto de Fomento de la Región de Murcia (Info) para el desarrollo de las tecnologías duales en el territorio levantino.

Su actividad principal son las soluciones de información, capacitación, benchmarking y ciberseguridad para compañías, administraciones públicas, instituciones académicas y miembros de Cuerpos de Seguridad del Estado. La marca, pese a tener menos de diez meses de vida, ya tiene algunos clientes y perspectivas muy buenas de cara al futuro.

Según Gómez Mármol, a pesar de las «dificultades típicas que sufren muchas firmas, no nos podemos quejar». El equipo está compuesto por tres empleados, pero tienen pensado ampliar la plantilla en el futuro.

Lo más difícil, dice, fue conseguir los primeros ingresos y clientes «porque el producto ya estaba desarrollado». Elaborar el modelo de negocio fue una tarea ardua, puesto que el equipo está compuesto por profesores e investigadores especializados en el área informática con limitados conocimientos sobre cómo llevar y gestionar una sociedad.

En ese sentido, recibieron una importante ayuda de parte de algunos asesores de la oficina de emprendimiento de la UMU. Su propósito a futuro es contratar personal con conocimiento en estas áreas más enfocadas a la economía. El investigador señala que contar con Félix Jesús García Clemente, CEO de Bleecker Technologies -otra ‘spin-off’ que forma parte de Caetra-, ha sido de gran ayuda para lidiar con todos los temas burocráticos, ya que tenía algo de experiencia en la formación de empresas.

Félix Gómez Mármol, CEO de Scorpion Cybertechnologies: "La investigación y la innovación están en nuestro ADN"

Sacar adelante un proyecto innovador es difícil y trae consigo una serie de dificultades que pueden resultar aterradoras para la mayoría. Para Félix Gómez Mármol, José A. Ruipérez y Félix García Clemente, fundadores de Scorpion Cybertechnologies, no fue menos complicado que para el resto, sin embargo, la creatividad y un proyecto con ‘las ideas claras’ son lo principal para acceder al mercado o crear uno nuevo, en algunos casos.

¿Qué tan importante es para ustedes la innovación?

Es fundamental porque en una empresa emergente si no innovas, te mueres. Nosotros ahora mismo estamos en la frontera, es decir, tenemos algo distinto con respecto al resto, pero si nos quedamos parados, la competencia nos va a copiar y nos va a adelantar. El siguiente paso, como ya te he comentado, es añadir la IA al Cyber Range. Tenemos más ideas, más cosas que queremos implementar, pero los recursos financieros actuales nos hacen ir un poco más lentos.

¿Qué es lo más importante?

Lo primordial es que tenemos las cosas claras y eso es gracias a que somos investigadores; tenemos muy presente nuestro roadmap (hoja de ruta). A nivel personal es un contexto en el que nos encontramos muy cómodos. Lo más complicado para nosotros ha sido lo empresarial, ahora necesitamos clientes, que no inversores. No estamos interesados en esos ingresos porque la expectativa es que seamos capaces de obtener financiación suficiente por nuestros propios medios.

¿Les ha ayudado la asociación la UMU para poder tomar los riesgos de la innovación?

La investigación y la innovación están en nuestro ADN porque es nuestra especialidad. Somos profesores de una universidad que se enfoca hacia a la enseñanza del alumnado y al desarrollo de proyectos de investigación. También formamos parte del Laboratorio de Ciberseguridad y Ciencia de Datos del CiberDatalab.

¿Cómo está cambiando la inteligencia artificial el mundo de la ciberseguridad?

Como dice el comandante del Mando Conjunto del Ciberespacio, Javier Roca: «Si nosotros no utilizamos la IA, los malos lo van a hacer sí o sí». La IA es una herramienta muy poderosa, pero es como un cuchillo, se puede emplear para hacer el bien y para hacer el mal. Los malos ya la están usando y como nos queremos defender, no nos queda más alternativa que trabajar en estos algoritmos.

¿Se podría alcanzar un punto medio entre el desarrollismo de Estados Unidos y la moderación excesiva de la Unión Europea?

Hace tiempo escuché la frase de que «Estados Unidos innova, Europa legisla y China copia». Los europeos somos lo que somos porque vivimos en democracia y elegimos a nuestros representantes mediante el voto que luego escogen las normas que regulan nuestra vida. Si lo de legislar tanto no nos parece bueno, hay que votar a otros partidos con diferentes ideas.

¿Cómo les ayuda Caetra y por qué razones están dentro?

Encajamos muy bien por las características duales de nuestras tecnologías. Surgimos a raíz de un producto que hemos desarrollado para el Mando Conjunto del Ciberespacio y que tiene aplicaciones en el ámbito civil. Sinceramente, tengo que expresar mi enhorabuena por el acierto absoluto que supone este proyecto; ha sido un éxito desde el punto de vista de la visión estratégica a nivel de la Comunidad Autónoma. Es una apuesta por la industria de Defensa muy necesaria. Nadie quiere la guerra y para evitar que suceda debemos lanzar este tipo de iniciativas. Es una gran herramienta para lograr la autonomía estratégica que necesitamos.

¿Hace falta invertir más en Defensa?

La seguridad es prioritaria; es decir, si no tenemos seguridad, no hay economía, no hay sociedad ni puede haber nada. Hay que valorar si prevenir una guerra es caro o no. Lo que sí está claro es que ir a la guerra es aún más costoso.