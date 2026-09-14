Los productores de calçots empiezan ya la campaña apretados por la fuerte demanda y el cambio climático

A mediados de agosto, Josep Panyella ya estaba plantando calçots en su finca de Cal Aimar, en Gavà, en pleno parque agrario del Baix Llobregat. Bajo un sol de justicia, Panyella iba colocando, con la ayuda de un jornalero, las cebollas tiernas en fila, bien alineadas, a un palmo de distancia la una de la otra. Con un pequeño tractor, las tapaba luego con tierra. Y a esperar que germinen y crezcan. "Cada año estamos plantando antes, porque los restaurantes, que son nuestros principales clientes, también nos las reclaman antes", comentaba el agricultor.

El consumo de calçots se ha disparado, dentro y fuera de Catalunya, durante la última década, hasta el punto de que, según estimaciones de la Generalitat, la demanda de esta variedad de cebolla ha aumentado un 230%. Los mayoristas de Mercabarna están comercializando del orden de 15 millones de unidades, en un mercado que ha consolidado al calçot como uno de los productos gastronómicos más característicos del invierno. A escala global, el consumo se sitúa en torno a los 60 millones de calçots por temporada, una cifra que se traduce en más de cinco millones de calçotadas anuales y en la exportación de cerca de 10.000 toneladas de producto. Solo en la zona de Valls, de donde es originario, la Cambra de Comerç local estima que el impacto directo e indirecto de la actividad vinculada a esta hortaliza se aproxima a los 100 millones de euros anuales.

El crecimiento de la demanda viene dado, en cierto modo, por que el calçot ha dejado de estar circunscrito al territorio catalán y ha ganado presencia en la Comunidad Valenciana, Baleares y Aragón, además de llegar a grandes ciudades como Madrid. La expansión también afecta al cultivo de la cebolla, que ha traspasado los límites de Catalunya. Es el caso de Consuegra, en Toledo, uno de los principales núcleos productores de cebolla de España, donde los calçots han comenzado a introducirse bajo la denominación de cebolletas. El municipio organiza incluso celebraciones gastronómicas en torno a este producto asado.

"Hay establecimientos que ya están ofreciendo calçotadas a finales de octubre y que mantienen los menús especiales, en los que el calçot es protagonista, hasta bien entrado el mes de abril", relata Panyella, que indica que las ofertas solo se interrumpen en Navidad, "cuando los clientes vuelven a buscar platos tradicionales de ese momento". Eso supone, constata el payés de Gavà, "que los agricultores hemos de mantener la producción durante casi siete meses, cuando hasta hace unos años, este era un cultivo estrictamente de invierno, de enero a marzo", comenta.

Difícil equilibrio

El problema es que el cambio climático no acompaña demasiado para atender esa creciente demanda. Y es que el calçot se cultiva mejor con frío, ya que las bajas temperaturas le ayudan a desarrollar su característico sabor dulce. El frío ralentiza el crecimiento de la planta y favorece que esta concentre más azúcares en su interior, lo que le da su textura tierna y el sabor dulce tan valorado. Si hace demasiado calor o el invierno es muy suave, la planta tiende a espigarse o sacar la flor antes de tiempo, lo que endurece el calçot y lo vuelve también más amargo. El equilibrio que han de mantener los productores para poder satisfacer las peticiones de los clientes es, pues, delicado.

El crecimiento del mercado ha impulsado, además, nuevos formatos de comercialización. Uno de los que más ha crecido es el calçot ya cocinado, dirigido especialmente a consumidores que quieren disfrutar de una calçotada en casa sin asumir el trabajo de preparación y limpieza. Las grandes cadenas de supermercados han ampliado su oferta de calçots y de productos asociados a la calçotada, desde la cebolla con Indicación Geográfica Protegida (IGP) hasta las tradicionales salsas y otros elaborados, como croquetas o tortillas.

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El resultado es un mercado que ha pasado de depender casi exclusivamente de la restauración y de la celebración tradicional de las calçotades a contar con nuevos canales de venta y consumo. La expansión geográfica, la distribución moderna y los formatos de quinta gama han convertido al calçot en un producto cada vez más presente en los hogares y restaurantes de fuera de Catalunya.