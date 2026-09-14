BBVA crea una vía para constituir una empresa sin desplazamientos y con todos los trámites guiados: “Queremos que deje de ser un proceso complejo”

Crear una empresa en España implica todavía recorrer distintos pasos administrativos, preparar documentación y coordinar trámites con varios organismos. BBVA quiere concentrar buena parte de ese proceso en un único entorno digital, con una nueva solución que permite al emprendedor avanzar de forma guiada y realizar en remoto las gestiones necesarias para constituir su sociedad y abrir después la cuenta bancaria con la que comenzar a operar.

La herramienta, presentada este lunes por la entidad, acompaña al usuario desde los primeros pasos hasta la puesta en marcha del negocio. El emprendedor puede conocer en cada momento qué trámite debe realizar, qué documentación necesita y cuál es el siguiente paso, además de consultar el estado del proceso y las gestiones pendientes.

La propuesta llega en un momento de crecimiento de la creación de empresas en España. En 2025 se constituyeron 127.533 sociedades mercantiles, un 7,9% más que en 2024, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). En julio de este año se crearon otras 11.150 sociedades, un 2,2% más que en el mismo mes del ejercicio anterior.

Todos los pasos en un mismo entorno

El recorrido diseñado por BBVA permite al futuro empresario abrir una cuenta provisional de forma digital, aportar el capital social e identificarse a distancia mediante DNI, selfie y vídeo selfie. A partir de ahí, la plataforma acompaña al usuario en distintas gestiones de constitución, entre ellas la cumplimentación del Documento Único Electrónico (DUE), la preparación de los estatutos, el registro y la firma ante notario.

Una vez constituida la sociedad, el emprendedor solo tiene que incorporar la documentación definitiva para formalizar la cuenta y empezar a operar. La entidad asegura que tanto la firma de contratos como la documentación pueden realizarse de forma remota mediante un código de verificación enviado al teléfono móvil, de manera que el proceso puede completarse sin desplazamientos, salvo excepciones.

La iniciativa trata de simplificar así uno de los momentos más burocráticos para quien decide poner en marcha un negocio: coordinar los trámites necesarios para que una idea pase a convertirse en una empresa operativa.

José Luis Serrano, director de Pymes de BBVA en España, sostiene que el objetivo es “eliminar fricciones desde el primer momento” y facilitar que los emprendedores puedan centrarse en desarrollar su proyecto. “Queremos que constituir una empresa deje de ser un proceso complejo para que los emprendedores puedan dedicarse a hacer realidad su proyecto”, ha señalado.

Trámites y burocracia

España ya dispone de mecanismos para digitalizar parte de este proceso. El sistema CIRCE, impulsado por la Dirección General de Estrategia Industrial y de la Pyme, funciona como una ventanilla única electrónica para la creación de empresas y permite tramitar por internet determinadas constituciones y altas de autónomos mediante el Documento Único Electrónico.

En el caso de una sociedad de responsabilidad limitada, la tramitación puede involucrar, entre otros pasos, el otorgamiento de la escritura de constitución ante notario, la solicitud del NIF y la declaración censal, la liquidación del ITP/AJD y la inscripción en el Registro Mercantil Provincial. El sistema CIRCE permite canalizar parte de estas gestiones electrónicamente.

La novedad de la propuesta de BBVA está en integrar el acompañamiento de esos trámites con la relación bancaria desde el principio. El futuro empresario no tiene que abrir primero una cuenta por un lado y resolver después el resto de la constitución por otro: la entidad plantea un recorrido único que termina con la incorporación de la nueva sociedad a su banca digital para empresas.

Más empresas, más necesidad de agilidad

La simplificación de estos procesos cobra relevancia en un país donde la creación de sociedades mantiene una tendencia positiva. Las 127.533 empresas constituidas en 2025 marcaron un aumento del 7,9% y el dato de julio de 2026 mantiene el crecimiento, aunque a un ritmo más moderado.

En el conjunto de 2025, Catalunya registró 24.907 nuevas sociedades mercantiles, solo por detrás de la Comunidad de Madrid (28.348) y por delante de Andalucía (21.503), según el INE.

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La apuesta de BBVA se enmarca así en una transformación más amplia de los trámites empresariales: llevar a un único recorrido digital gestiones que tradicionalmente han obligado al emprendedor a coordinar documentación, registros, notaría y servicios bancarios. La tecnología no elimina los requisitos legales para crear una sociedad, pero sí puede reducir los desplazamientos y hacer más transparente para el usuario qué debe hacer en cada momento.