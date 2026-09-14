SEGÚN UN ESTUDIO
Septiembre supera a la Navidad como periodo de mayor sobrecarga para los españoles
El 60% identifica la vuelta del verano como la etapa más exigente del año, según un estudio de AstraRicerche para Amazon Alexa
El 60% de los españoles considera que las transiciones relacionadas con el verano —la salida, el regreso y la recuperación de la rutina— representan el periodo de mayor sobrecarga del año, por encima de la Navidad y otras fiestas, que afectan al 40%. Así lo recoge un estudio de AstraRicerche para Amazon Alexa, realizado a partir de 1.004 entrevistas a personas de entre 18 y 70 años.
El regreso a la vida cotidiana resulta bastante o muy agotador para el 57% de los encuestados. El 63% señala que lo más difícil es recuperar los horarios y hábitos habituales, mientras que el 51% asegura que tarda todo el mes de septiembre en retomar su rutina.
Gestión del hogar
La acumulación de pequeñas tareas diarias también contribuye al cansancio. Más de seis de cada diez participantes experimentan un nivel moderado de agotamiento por actividades como organizar, decidir, recordar o confirmar asuntos. La gestión del hogar, la planificación de las comidas y la compra son las principales fuentes de carga dentro del ámbito doméstico.
El estudio también analiza la disposición a utilizar asistentes de inteligencia artificial capaces de realizar acciones, además de responder preguntas. El 69% considera que estas funciones supondrían un avance respecto a los chatbots convencionales, y el 54% afirma que probaría un asistente con estas capacidades. Entre las tareas que los encuestados estarían más dispuestos a delegar figuran pedir un taxi, reservar un restaurante y gestionar determinadas labores del hogar.
Muestra representativa
La investigación fue realizada mediante entrevistas online a principios de agosto de 2026, con una muestra representativa de la población española por género, edad y área geográfica.
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