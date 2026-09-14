El Imserso abre hoy sus viajes de 2026-2027: precios, destinos y fechas para reservar

Los viajes del Imserso 2026-2027 ya están en marcha. Desde este lunes 14 de septiembre comienza la comercialización de las 879.213 plazas de la nueva temporada, aunque las reservas se realizarán de forma escalonada en función de la comunidad autónoma y, durante los primeros días, de los cupos asignados a cada provincia. Los viajes propiamente dichos comenzarán el próximo 1 de octubre.

El programa cuenta esta temporada con 4.602.255 personas acreditadas para poder participar y mantiene sus tres grandes modalidades: costa peninsular, costa insular y turismo de escapada.

Fechas, precios y destinos

La comercialización inicial se desarrolla entre el 14 y el 18 de septiembre. Durante esos primeros días, cada beneficiario podrá reservar los viajes correspondientes al cupo asignado a su provincia. A partir del 19 de septiembre, se podrán consultar y reservar también las plazas que hayan quedado disponibles en otras provincias.

En cuanto a los precios, dependen del destino, la duración de la estancia, las fechas elegidas y de si el desplazamiento está incluido. Por ejemplo, una estancia de 10 días y 9 noches en la costa peninsular con transporte incluido cuesta 309,22 euros en temporada baja. En determinados meses, como octubre, mayo y junio, se aplica un suplemento de 100 euros.

Además, el programa mantiene una de sus medidas más llamativas: 7.447 plazas tienen un precio de 50 euros para pensionistas con menores recursos que cumplan los criterios establecidos. El precio reducido se aplica con independencia del destino elegido.

La mayor parte de las plazas corresponde a destinos de costa. En concreto, se ofrecen 440.284 plazas de costa peninsular, 228.142 de costa insular y 210.787 correspondientes a turismo de escapada. Esta última modalidad incluye propuestas culturales, visitas a capitales de provincia y destinos de naturaleza.

Viajes con mascotas

El programa también mantiene esta temporada la posibilidad de viajar con mascotas a los destinos costeros e insulares, una opción que ya se utilizó durante la campaña anterior.

Para realizar la reserva es necesario estar previamente acreditado en el Programa de Turismo del Imserso. La contratación se efectúa a través de los canales habilitados, fundamentalmente agencias de viajes y la plataforma correspondiente, siguiendo las fechas indicadas para cada territorio.

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Así, quienes quieran viajar esta temporada deben prestar especial atención al calendario: no todos los usuarios tienen acceso a las mismas plazas desde el primer día. La apertura escalonada pretende distribuir la oferta entre los distintos territorios antes de liberar las plazas que queden disponibles para el conjunto de los acreditados.