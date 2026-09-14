Noche de cine
Premios Emmy: cuándo son, dónde verlos, lista de nominados y presentadores
Tras la entrega de las categorías técnicas y artísticas el primer fin de semana de septiembre, esta madrugada tendrá lugar la entrega de premios de las categorías principales, en las que las series 'The Pitt', 'Hacks', 'Widow's Bay', 'Pluribus' y 'Beef' encabezan la lista de nominaciones
Laura Nuel
Los Premios Emmy ya vuelven a estar aquí. Este lunes 14 de septiembre se celebra la 78ª edición de una de las noches más importantes de la temporada de premios de cine. La gala, que se celebrará en el Peacock Theater de Los Ángeles, reunirá a todo tipo de estrellas de la televisión en una velada donde las series que encabezan la lista de nominaciones son 'The Pitt', con 25; 'Hacks', con 24; 'Widow's Bay', con 19; 'Pluribus', con 18; y 'Beef', con 16.
En España, la ceremonia de premios podrá verse en directo a través de Movistar Plus+. La gala comenzará a las 20:00 horas en Los Ángeles, pero en la península empezará a las 2:00 de la madrugada del martes 15 de septiembre. Por su lado, la alfombra roja arrancará una hora antes.
Este año, la encargada de presentar la gala será la actriz Mariska Hargitay, conocida por interpretar a la detective Olivia Benson en la serie 'Ley y Orden: SVU', que la hizo ganar un Emmy a Mejor actriz en una serie dramática en 2006. Hagitay será la primer mujer en 15 años en conducir en solitario la ceremonia. Además, la gala contará con un gran número de celebridades para entregar los premios de las diferentes categorías, entre las que destacan Zendaya, Florence Pugh, Jon Hamm, Keke Palmer, Macaulay Culkin, Jaclyn Smith, Cheryl Ladd, Odessa A’zion, Linda Cardellini, Alan Cumming y Sarah Michelle Gellar.
Aunque en pocas horas se descubrirá qué series y artistas se llevarán a casa la estatuilla, el fin de semana del 5 y el 6 de septiembre tuvo lugar la gala de los Creative Arts Emmys, en la que se dan los premios de las categorías técnicas y artísticas, y en la que ya se dieron a conocer algunos de los actores y actrices ganadores de la edición de este año. En la ceremonia se entregaron más de 100 estatuillas en categorías como diseño, sonido o actuaciones invitadas.
A continuación, la lista de las series nominadas y de los ganadores principales de los Creative Arts Emmys:
Mejor serie dramática
- 'The Gilded Age'
- 'The Diplomat'
- 'A Knight of the Seven Kingdoms'
- 'Paradise'
- 'The Pitt'
- 'Pluribus'
- 'Slow Horses'
- 'Your Friends and Neighbors'
Mejor serie de comedia
- 'Abbott Elementary'
- 'The Bear'
- 'Hacks'
- 'Nobody Wants This'
- 'Only Murders in the Building'
- 'Shrinking'
- 'Margo's Got Money Troubles'
- 'Widow's Bay'
Mejor miniserie o antología televisiva
- 'All Her Fault'
- 'The Beast in Me'
- 'Beef'
- 'DTF St. Louis'
- 'Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette'
Mejor actor principal en una serie dramática
- Sterling K. Brown, por 'Paradise'
- Gary Oldman, por 'Slow Horses'
- Mark Ruffalo, por 'Task'
- Rufus Sewell, por 'The Diplomat'
- Noah Wyle, por 'The Pitt'
Mejor actriz principal en una serie dramática
- Carrie Coon, por 'The Gilded Age'
- Chase Infiniti, por 'The Testaments'
- Rhea Seehorn, por 'Pluribus'
- Zendaya, por 'Euphoria'
- Keri Russell, por 'The Diplomat'
Mejor actor principal en una serie de comedia
- Steve Carell, por 'Rooster'
- Yahya Abdul-Mateen II, por 'Wonder Man'
- Jason Segel, por 'Shrinking'
- Martin Short, por 'Only Murders in the Building'
- Matthew Rhys, por 'Widow's Bay'
Mejor actriz principal en una serie de comedia
- Elle Fanning, por 'Margo's Got Money Troubles'
- Lisa Kudrow, por 'The Comeback'
- Quinta Brunson, por 'Abbott Elementary'
- Ayo Edebiri, por 'The Bear'
- Jean Smart, por 'Hacks'
Mejor actor principal en una miniserie o antología televisiva
- Riz Ahmed, por 'Bait'
- Jason Bateman, por 'Black Rabbit'
- Charlie Hunnam, por 'Monster: The Ed Gein Story'
- Oscar Isaac, por 'Beef'
- Matthew Rhys, por 'The Beast in Me'
Mejor actriz principal en una miniserie o antología televisiva
- Claire Danes, por 'The Beast in Me'
- Sally Field, por 'Remarkably Bright Creatures'
- Carey Mulligan, por 'Beef'
- Sarah Pidgeon, por 'Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette'
- Sarah Snook, por 'All Her Fault'
Mejor actor de reparto en una serie dramática
- Patrick Ball, por 'The Pitt'
- Billy Crudup, pot 'The Morning Show'
- Shawn Hatosy, por 'The Pitt'
- Gerran Howell, por 'The Pitt'
- Jack Lowden, por 'Slow Horses'
- Tom Pelphrey, por 'Task'
- Carlos-Manuel Vesga, por 'Pluribus'
Mejor actriz de reparto en una serie dramática
- Taylor Dearden, por 'The Pitt'
- Fiona Dourif, por 'The Pitt'
- Allison Janney, por 'The Diplomat'
- Katherine LaNasa, por 'The Pitt'
- Sepideh Moafi, por 'The Pitt'
- Julianne Nicholson, por 'Paradise'
- Karolina Wydra, por 'Pluribus'
Mejor actor de reparto en una serie de comedia
- Harrison Ford, por 'Shrinking'
- Colman Domingo, por 'The Four Seasons'
- Nick Offerman, por 'Margo's Got Money Troubles'
- Paul W. Downs, por 'Hacks'
- Stephen Root, por 'Widow's Bay'
- Michael Urie, por 'Shrinking'
- Tyler James Williams, por 'Abbott Elementary'
Mejor actriz de reparto en una serie de comedia
- Dale Dickey, por 'Widow's Bay'
- Hannah Einbinder, por 'Hacks'
- Janelle James, por 'Abbott Elementary'
- Kate O’Flynn, por 'Widow's Bay'
- Michelle Pfeiffer, por 'Margo's Got Money Troubles'
- Megan Stalter, por 'Hacks'
- Jessica Williams, por 'Shrinking'
Mejor reality
- 'Dancing With the Stars'
- 'RuPaul's Drag Race'
- 'Top Chef'
- 'Survivor'
- 'The Traitors'
Mejor programa 'talk show'
- 'Jimmy Kimmel Live!'
- 'The Daily Show'
- 'The Late Show with Stephen Colbert'
- 'Last Week Tonight With John Oliver'
- 'Saturday Night Live'
Mejor actor de reparto en una miniserie
- Jason Bateman, por 'DTF St. Louis'
- Richard Gadd, por 'Half Man'
- David Harbour, por 'DTF St. Louis' (ganador)
- Richard Jenkins, por 'DTF St. Louis'
- Charles Melton, por 'Beef'
- Nick Offerman, por 'Death by Lightning'
Mejor actriz de reparto en una miniserie
- Linda Cardellini, por 'DTF St. Louis' (ganadora)
- Dakota Fanning, por 'All Her Fault'
- Laurie Metcalf, por 'Monster: The Ed Gein Story'
- Joy Sunday, por 'DTF St. Louis'
- Youn Yuh-jung, por 'Beef'
- Constance Zimmer, por 'Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bissette'
Mejor actor invitado en una serie dramática
- Colman Domingo, por 'Euphoria'
- Ernest Harden Jr., por 'The Pitt' (ganador)
- Jeff Hiller, por 'Pluribus'
- Jeff Kober, por 'The Pitt'
- Jonathan Pryce, por 'Slow Horses'
- Bradley Whitford, por 'The Diplomat'
Mejor actriz invitada en una serie dramática
- Britanny Allen, por 'The Pitt'
- Tal Anderson, por 'The Pitt'
- Tina Ivlev, por 'The Pitt'
- Miriam Shor, por 'Pluribus'
- Merritt Wever, por 'The Gilded Age'
- Shailene Woodley, por 'Paradiser (ganadora)
Mejor actor invitado en una serie de comedia
- Rob Reiner, por 'The Bear' (ganador)
- Michael J. Fox, por 'Shrinking'
- Brett Goldstein, por 'Shrinking'
- Hamish Linklater, por 'Widow's Bay'
- Christopher McDonald, por 'Hacks'
- Connor Storrie, por 'Saturday Night Live'
Mejor actriz invitada en una serie de comedia
- Leslie Bibb, por 'Hacks'
- Jamie Lee Curtis, por 'The Bear'
- Betty Gilpin, por 'Widow's Bay' (ganadora)
- Cherry Jones, por 'Hacks'
- Laurie Metcalf, por 'Hacks'
- Kaitlin Olson, por 'Hacks'
- Lauren Weedman, por 'Hacks'
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