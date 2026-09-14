Dyson presenta la fregona eléctrica W1 PencilWash

Dyson ha presentado la W1 PencilWash, una fregona eléctrica diseñada para recoger residuos secos y húmedos mediante un cabezal de limpieza con un sistema de separación específico. La compañía señala que este diseño facilita el vaciado y reduce el riesgo de obstrucciones al no requerir conductos internos.

El dispositivo incorpora un rodillo híbrido con 84.000 filamentos de microfibra, un 16% más que el modelo anterior, y un cepillo antienredos para recoger pelo, incluido cabello mojado. Según Dyson, el rodillo deja el suelo un 50% más seco que la generación previa y cuenta con 12 puntos de hidratación para distribuir el agua.

Prestaciones destacadas

La W1 PencilWash puede inclinarse hasta 180 grados y alcanza una altura de 75 milímetros para limpiar bajo muebles. Tiene un mango de 38 milímetros de diámetro, pesa 2,4 kilogramos y ofrece hasta 45 minutos de autonomía. Su depósito de agua limpia, de 300 mililitros, permite cubrir hasta 320 metros cuadrados, según los datos facilitados por la compañía.

Precio

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El modelo ya está disponible en España por 349 euros a través de la web de Dyson.