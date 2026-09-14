NOVEDADES
Dyson presenta la fregona eléctrica W1 PencilWash
El modelo incorpora un nuevo sistema de separación de residuos, un rodillo híbrido de 84.000 filamentos y un diseño de 2,4 kilogramos
Dyson ha presentado la W1 PencilWash, una fregona eléctrica diseñada para recoger residuos secos y húmedos mediante un cabezal de limpieza con un sistema de separación específico. La compañía señala que este diseño facilita el vaciado y reduce el riesgo de obstrucciones al no requerir conductos internos.
El dispositivo incorpora un rodillo híbrido con 84.000 filamentos de microfibra, un 16% más que el modelo anterior, y un cepillo antienredos para recoger pelo, incluido cabello mojado. Según Dyson, el rodillo deja el suelo un 50% más seco que la generación previa y cuenta con 12 puntos de hidratación para distribuir el agua.
Prestaciones destacadas
La W1 PencilWash puede inclinarse hasta 180 grados y alcanza una altura de 75 milímetros para limpiar bajo muebles. Tiene un mango de 38 milímetros de diámetro, pesa 2,4 kilogramos y ofrece hasta 45 minutos de autonomía. Su depósito de agua limpia, de 300 mililitros, permite cubrir hasta 320 metros cuadrados, según los datos facilitados por la compañía.
Precio
El modelo ya está disponible en España por 349 euros a través de la web de Dyson.
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