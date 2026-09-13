Celestino Corbacho, del chozo extremeño a la alcaldía de L'Hospitalet: "Catalunya no me ha regalado nada, pero me dio todas las oportunidades"

Era solo un niño de 13 años cuando, ligero de equipaje, se subió a aquel tren en 1964 con un certificado de la Guardia Civil conforme estaba autorizado por su familia a viajar solo. Un borreguero de aquellos en que sacar la cabeza por la ventana suponía mancharse de hollín la cara. Iba repleto de gente. Primero fueron ocho horas hasta Madrid y, después, más de 10 para llegar a Barcelona. Para Celestino Corbacho (Badajoz, 1949) fue el viaje de su vida sin poderse imaginar que acabaría siendo el alcalde de L'Hospitalet de Llobregat, la segunda ciudad más poblada de la que se convertiría en su nueva tierra: Catalunya. Atrás dejaba a sus padres y su hogar en el municipio extremeño de Valverde de Leganés para buscarse la vida como lo habían hecho antes dos de sus hermanos mayores.

Me fui por la falta de expectativas

"Me fui por la falta de expectativas. Por un lado, tenía miedo a lo desconocido, nunca había estado en una capital de provincia. Pero, por el otro, me movía la esperanza", relata. Y es que venía de haber vivido sus primeros ocho años en un chozo en El Campillo, una construcción rural sin agua corriente ni electricidad dentro de la finca del terrateniente para el que trabajaba su padre como campesino. Dormía sobre un jergón hecho de rastrojos del trigo que se cosechaba en verano y, aunque nunca pasó hambre, la comida disponible era básica. Y caminaba cada día dos kilómetros para recibir clases de primaria.

Celestino Corbacho en 1994 en el Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat / OTROS

Con el pico y la pala en las obras

Ese es el mundo en el que se había acunado. Por eso, al pisar por primera vez la Estació de França para, desde allí, coger el metro hasta Vilapiscina, se quedó con la boca abierta. "Fue un fuerte impacto. Todo me parecía grandioso y era puro descubrimiento para mí, que venía de un pueblo pequeño", explica. Su primer domicilio fue en el número 419 del Passeig Maragall en una habitación que compartía con sus dos hermanos y otro joven más. Como ellos, se buscó la vida. Primero, con 14 años, trabajando cogiendo el pico y la pala en obras y carreteando material de construcción. Sudó asfaltando la Carretera del Mig, una vía de la que años después, como alcalde, tuvo que encargarse de su rehabilitación completa.

Me encontré con una sociedad que me acogió, me identificaba como venido de fuera, pero desde el primer momento quise integrarme

De las obras, pasó a ser aprendiz en una imprenta, después, a vender libros de psicología en un grupo de editoriales y, más tarde, electrodomésticos a domicilio. Todo mientras, en paralelo, cursaba el bachillerato nocturno y se familiarizaba con el catalán, además de ir tejiendo una red de amistades. "Me encontré con una sociedad que me acogió, me identificaba como venido de fuera, pero desde el primer momento quise integrarme. Eso no significa renunciar a tu raíz y a tu cultura, significa respetar y contribuir al desarrollo de la que te acoge", argumenta. La situación económica era "ajustada", pero asentada, así que sus padres y su hermana vinieron también a Catalunya a finales de los años 70.

Celestino Corbacho, en una entrevista en el año 2019 / FERRAN NADEU

Reagrupada toda la familia en un piso comprado por los cuatro hermanos en la zona conocida popularmente como el Gato Negro de Sant Boi de Llobregat, Corbacho se enamoró de una catalana del Eixample y con ella alquiló un piso en la calle Josep Maria de Sagarra de L'Hospitalet de Llobregat, ciudad en la que había hecho un buen puñado de amigos. En 1974, junto a otros compañeros, fundó una empresa de interiorismo y modernización informática de oficinas. "Emprendí y me ganaba bien la vida", afirma tras años de "muchos trabajos". Hasta 1983, cuando el PSC, partido en el que hacía siete años que militaba, le pide que vaya a sus listas municipales.

Un charnego que dio el salto a la política

A partir de ahí, la vida de Celestino Corbacho como político es más que conocida. Fue alcalde de L'Hospitalet durante 14 años, entre 1994 y 2008, encadenando cuatro mayorías absolutas, etapa en la que recibía clases particulares de catalán para mejorarlo a nivel gramatical. "Aunque yo mayoritariamente me expresara en castellano, tenía que perfeccionar el catalán aunque lo hable con acento extremeño", asegura. Fue también presidente de la Diputación de Barcelona entre 2004 y 2008, año en el que dio el salto al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero como ministro de Trabajo e Inmigración. El final de su carrera política fue como diputado en el Parlament, a partir de 2010 y, tras dejar la militancia en el PSC, se enroló como concejal en la candidatura de Manuel Valls en Barcelona, donde fue concejal hasta 2022.

Como me agradeció un día Jordi Pujol, ejercemos la catalanidad a nuestra manera, esta es la Catalunya real

"Catalunya no me ha regalado nada, todo lo he conseguido con esfuerzo, pero sí me dio todas las oportunidades que no me dio Extremadura", asegura. A su juicio, tanto él como José Montilla, nacido en Córdoba y que alcanzó la presidencia de la Generalitat, "rompieron moldes". "A la práctica, pese a que el PSC decía formalmente que el lugar de procedencia no determinaba la representación, ser un charnego, dicho con cariño, no era el mejor currículum para presidir la Diputació o para gobernar la segunda ciudad de Catalunya. Ho, por suerte, el mérito pesa más que el origen", reflexiona.

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Celestino Corbacho con el expresident José Montilla en el año 2009 en una reunión del PSC / ALVARO MONGE / EPC

Que por primera vez se celebre la Diada en Extremadura es, para Corbacho, un reconocimiento a lo que personas venidas de Extremadura o Andalucía han aportado a Catalunya con su trabajo. "Yo ya me siento más catalán que extremeño, no porque no tenga cariño a mi origen, sino porque la mayor parte de mi vida está ahora aquí", reconoce. Aquel tren hace más de 60 años le llevó no solo a una nueva vida, sino a una identidad que acabaría haciendo suya: "Como me agradeció un día Jordi Pujol, ejercemos la catalanidad a nuestra manera, esta es la Catalunya real".