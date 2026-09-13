La Garrotxa pide "frenar" el crecimiento de población porque está "al límite" y advierte de problemas de infravivienda

El Consell Comarcal de la Garrotxa (CCG) pide dar "un frenazo" al crecimiento de población porque la comarca está "al límite" de lo que se puede permitir. De hecho, el presidente del organismo, Albert Danés, advierte de que "hay que replantear el modelo porque hay demasiada gente" y los servicios públicos no están dimensionados para la cantidad de personas que han llegado en los últimos años. "No podemos tener unos servicios para 40.000 personas y ser 60.000 en la comarca". En este sentido, Danés pone el acento en la falta de vivienda que hay, tanto en Olot como en el resto de pueblos de la Garrotxa, y alerta de problemas de infravivienda. "No podemos llegar a que diez personas vivan en una sola vivienda. Estamos llevando a la gente a malvivir y esto lo tenemos que frenar", señala.

"La Garrotxa vive un problema de falta de vivienda, como tantos otros lugares". Son palabras del presidente del Consell Comarcal de la Garrotxa (CCG), Albert Danés, que pide "un frenazo y replantear" la política de llegada de habitantes a la comarca. Danés advierte de que están "al límite" y de que "no se puede seguir" porque los servicios públicos no están dimensionados para la cantidad de gente que hay. "Si tenemos una comarca pensada para 40.000, no puede haber 60.000 personas", recalca.

Danés da por hecho que "si no se hace una pausa" los problemas de infravivienda serán "inevitables" y "acabaremos viendo a diez personas viviendo en el mismo piso. Estamos llevando a la gente a malvivir", señala el presidente del Consell Comarcal. "El crecimiento ha sido demasiado rápido, en la Garrotxa y en el país. Los servicios no han crecido de manera proporcional al incremento de personas y como comarca tenemos que frenar, porque no hay vivienda", destaca.

Desde el Consell Comarcal señalan que es "una cuestión de país" y apuestan por que sea la Generalitat la que "busque las herramientas" para frenar el crecimiento de población. "Podemos hablar de modelo económico o de cambiar distintos modelos del día a día que tenemos como sociedad y dar ese frenazo porque no estamos preparados para crecer más ahora mismo", resalta Danés.

El presidente del CCG recalca que es "imprescindible" porque actualmente "no podemos asumir más gente" y dice que, si no se frena, "llevaremos a los ciudadanos a vivir mal". "No podemos garantizar una buena calidad de vida a la gente que venga, porque no hay vivienda. Sinceramente, si viene más gente y no les podemos dar la calidad de vida que necesita cualquier ciudadano, vamos mal. Tenemos que replanteárnoslo", dice Danés.

Los jóvenes tienen que marcharse

Además, desde el organismo están especialmente preocupados por la cantidad de jóvenes que tienen que marcharse a vivir a ciudades cercanas como Olot, Banyoles o incluso Girona porque en sus pueblos "no hay posibilidad de alquilar nada". Para Danés, este es "el primer problema y el que más preocupa a los alcaldes y alcaldesas" de la Garrotxa.

El presidente del CCG reconoce que algunos probablemente regresan cuando son mayores a la casa que tenían sus padres, pero el problema es que tienen que desarrollar su proyecto de vida en otro lugar, aunque querrían hacerlo en su pueblo. Esto, advierten desde el Consell Comarcal de la Garrotxa, provoca que la población envejezca y los pequeños municipios se resientan.

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En este sentido, Danés apuesta por que se impulsen políticas públicas destinadas al arraigo de los jóvenes en los pueblos y a evitar que se marchen. "Tenemos que resolverlo por los jóvenes y también por los propios municipios", concluye.