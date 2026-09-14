Según TMZ
La actriz Hayden Panettiere murió tras consumir oxicodona adulterada con fentanilo
La DEA investiga quién suministró a la intérprete de 'Heroes', 'Nashville' y 'Scream' la pastilla comprada en el mercado negro
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La muerte de Hayden Panettiere, a los 36 años, empieza a esclarecerse. Los investigadores creen que la actriz consumió una pastilla de oxicodona adulterada con fentanilo la mañana del 16 de agosto, poco antes de ser encontrada inconsciente en una vivienda de Greenville, Carolina del Sur.
La información, adelantada por TMZ, procede de varias fuentes policiales vinculadas directamente al caso. Según esas fuentes, Panettiere compraba desde hacía tiempo medicamentos en el mercado negro a un proveedor de Los Ángeles, entre ellos oxicodona. La DEA intenta ahora reconstruir esa relación y determinar de dónde salió la pastilla que los investigadores consideran mortal.
Con fentanilo
Panettiere había viajado un día antes desde Los Ángeles hasta Carolina del Sur. TMZ sostiene que durante el vuelo consumió varias sustancias adquiridas previamente a ese mismo proveedor. La principal hipótesis es que una de las pastillas que tomó a la mañana siguiente contenía fentanilo, un potente opioide sintético.
Los resultados toxicológicos definitivos, sin embargo, todavía están pendientes, por lo que la causa oficial de la muerte no ha sido certificada por el forense. La autopsia preliminar no encontró signos de traumatismo ni indicios de violencia.
Actriz de 'Heroes'
Cuando los servicios de emergencia llegaron al domicilio, la actriz de 'Heroes', 'Nashville' y 'Scream' se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Brian Hickerson, su pareja intermitente, había intentado reanimarla y le administró Narcan, un medicamento empleado para revertir sobredosis de opioides.
La investigación federal se concentra ahora en el origen de las sustancias. Agentes de la DEA de Los Ángeles y las autoridades de Carolina del Sur han interrogado a varias personas para determinar quién suministró a Panettiere los medicamentos y drogas relacionados con sus últimas horas. Hickerson se ha reunido con los investigadores, aunque no ha sido señalado como sospechoso.
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