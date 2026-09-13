Sábado 12 de septiembre
Audiencias TV ayer: 'La Sexta Xplica alcanza a 'Malas Lenguas' en su duelo más reñido, 'La ruleta' vuelve líder a la noche y 'La Vuelta' logra máximo de temporada
El programa de José Yélamo se eleva y empata contra el de Jesús Cintora en una noche igualadísima los formatos de actualidad
Duelo muy reñedio en la noche del sábado entre 'laSexta Xplica' y 'Malas Lenguas Noche'. Después de meses de dominio absoluta del programa de Jesús Cintora, anoche José Yélamo y compañía lograron elevar sus registros para plantar cara a La 2. 'laSexta Xplica' firma un 5,4% y 371.000 espectadores, mientras que 'Malas Lenguas' también logra un 5,4%, pero suma 360.000 seguidores.
Por su parte, 'La ruleta de la suerte noche' estrenó con éxito su tercera temporada en Antena 3 y fue la oferta líder del prime time al registrar un 11% y 955.000 fieles. El concurso de Jorge Fernández y Laura Moure vuelve a demostrar la gran fidelidad de su público conquistando también la noche del sábado, eso sí, con registros mucho más bajos que los que obtiene en la sobremesa de lunes a domingo.
Por la tarde, 'La Vuelta' entra de lleno en su tramo final y la penúltima etapa logró ayer máximo de temporada con un enorme 17,2% y 1.496.000 televidentes en La 1.
PRIME TIME
Antena 3
La ruleta de la suerte noche: 11% y 955.000
laSexta
Sábado Clave: 4,2% y 368.000
laSexta Xplica: 5,4% y 371.000
La 2
Malas Lenguas Noche: 5,4% y 360.000
TARDE
La 1
La Vuelta: 17,2% y 1.496.000
MAÑANA
La 1
D Corazón: 9,6% y 528.000
Cuatro
Volando Voy: 9,4% y 218.000
Viajeros Cuatro: 8% y 220.000
INFORMATIVOS
Tarde
Antena 3 Noticias 1: 21,1% y 1.780.000
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