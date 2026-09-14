Estados Unidos
Trump dice que el mejor control para la IA es que él sea presidente
El presidente de Estados Unidos afirma que existe "una conspiración enfermiza" contra la inteligencia artificial
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
EFE
Washington
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, denunció este lunes que existe "una conspiración enfermiza" contra la inteligencia artificial (IA) y aseguró que esta tecnología no necesita más control que el hecho de que él sea el presidente del país.
"El único control o mecanismo de seguridad que necesita la IA es un presidente fuerte e inteligente (¡con un alto coeficiente intelectual!), ¡y Estados Unidos lo tiene de sobra!", escribió en la red Truth Social, en medio de la polémica desatada por las alertas de los líderes del sector sobre los crecientes riesgos de esta tecnología.
- Audiencias TV ayer: 'La Sexta Xplica alcanza a 'Malas Lenguas' en su duelo más reñido, 'La ruleta' vuelve líder a la noche y 'La Vuelta' logra máximo de temporada
- Un error garrafal de la acusación retrasa el auto de juicio oral de la esposa de Sánchez y obliga al juez Peinado a buscar un apaño para salvar sus dos años y cinco meses de instrucción
- Marc (25 años), tras 70 días viviendo en una tienda de campaña en el bosque: 'Cuando vives en un entorno natural ni siquiera te das cuenta pero empiezas a encontrarte mucho mejor
- Tres generaciones entre Extremadura y Catalunya: 'Mis hijos se sienten catalanes, pero también un poco extremeños
- Moncloa gastó ocho millones en una plataforma de inteligencia que no funcionó en la crisis de Ceuta
- Ron Wood, corazón ‘stone’ y memoria fibrosa del rock’n’roll en un memorable concierto en Barcelona, “mi segundo hogar”
- La Garrotxa pide 'frenar' el crecimiento de población porque está 'al límite' y advierte de problemas de infravivienda
- Celestino Corbacho, del chozo extremeño a la alcaldía de L'Hospitalet: 'Catalunya no me ha regalado nada, pero me dio todas las oportunidades