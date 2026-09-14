El plan de Rodalies alcanza 3.000 millones de ejecución de los 8.000 previstos hasta 2030

El plan de Rodalies encara la segunda mitad de la década con casi 3.000 millones de euros de inversión ejecutada. En concreto, el Ministerio de Transportes cifra en 2.962 millones el gasto acumulado al cierre del primer semestre de 2026 dentro del plan actualizado para el periodo 2026-2030, que prevé movilizar 8.037 millones. Es decir, se ha ejecutado ya alrededor del 37% de la inversión prevista para este quinquenio, según el balance difundido este lunes en un comunicado del departamento que dirige Óscar Puente.

Durante los seis primeros meses de este 2026 se han ejecutado 339,8 millones de euros, mientras que se han licitado actuaciones por 104 millones y adjudicado contratos por 95,3 millones. Desde el inicio del plan de Rodalies, el volumen acumulado asciende a 3.160 millones en licitaciones y 4.294 millones en adjudicaciones, además de los 2.962 millones efectivamente ejecutados.

La cifra llega después de que el Gobierno aprobara en enero la actualización de la planificación ferroviaria catalana, que elevó de 6.346 a 8.037 millones la inversión inicialmente prevista, un incremento del 27%. El nuevo programa puso especialmente el acento en el mantenimiento y la reposición de activos, después de una etapa marcada por la acumulación de incidencias y por accidentes como el de Gelida, pero también incorporó más recursos para aumentar la capacidad de la red, modernizar estaciones y preparar la llegada de los nuevos trenes.

Túneles, taludes y catenaria

La denominada "reposición de activos", es decir, el mantenimiento, dotada con 1.340 millones hasta 2030, continúa concentrando una de las principales líneas de inversión. Durante el primer semestre se han realizado trabajos en los túneles del Garraf, Rubí, Picamoixons y Planoles, además de actuaciones en trincheras y terraplenes. Parte de estas intervenciones se han ejecutado como consecuencia de los daños provocados por el temporal Harry y tienen como objetivo reforzar la seguridad y la resiliencia de la infraestructura.

El secretario de estado José Antonio Santano y la consellera Sílvia Paneque, en los túneles del Garraf. / EP

También está prácticamente terminada la renovación integral de la línea aérea de contacto entre Figueres y Portbou, a falta de las actuaciones pendientes en la estación de Figueres. A ello se suma la instalación de más de ocho kilómetros de nuevos cerramientos. El balance hecho público por el Ministerio incluye asimismo actuaciones de renovación y sistemas ferroviarios destinadas a mejorar la fiabilidad de la red, uno de los objetivos centrales del plan después de los episodios de los últimos meses. El mantenimiento no se limita a la vía: engloba también electrificación, puentes, túneles, instalaciones de seguridad y pasos a nivel.

Más estaciones accesibles

El programa de estaciones, que cuenta con 740 millones de euros en la planificación hasta 2030, también ha dejado avances durante el semestre. Transportes ha licitado las obras de mejora de la accesibilidad de Gelida y El Papiol, la modernización de la estación de Viladecans y la renovación de sistemas de elevación en ocho estaciones. Al mismo tiempo, han terminado las obras de remodelación y accesibilidad de Celrà, Colera, Sant Jordi Desvalls y Vilajuïga. Y siguen en marcha proyectos de mayor envergadura como las nuevas estaciones de Reus-Bellissens, Sant Feliu de Llobregat y Montcada Bifurcació, además de la transformación de Barcelona Sants y la construcción de La Sagrera.

El Ministerio de Transportes asegura que durante el primer semestre también han continuado los trabajos para instalar nuevos sistemas de información al viajero y renovar equipos de megafonía y teleindicadores en más de 60 estaciones. Se trata de una de las actuaciones previstas en el plan para mejorar la comunicación con los usuarios, una de las principales carencias que afloraron durante la crisis ferroviaria del pasado invierno.

El salto de capacidad de la R3

En el apartado de grandes obras, Transportes destaca el avance de las actuaciones destinadas a incrementar la capacidad de la red. Entre ellas figura la duplicación de vía entre Parets del Vallès y La Garriga, integrada en el proyecto de mejora de la R3 que ya está en ejecución y cuyas novedades presentó el secretario de Estado la semana pasada en Granollers. También avanzan la integración ferroviaria de Sant Feliu de Llobregat, la integración urbana de Montcada i Reixac y la nueva variante de Vallbona, así como las remodelaciones de las estaciones de Castelldefels y Montcada Bifurcació.

En paralelo, durante el primer semestre se ha aprobado definitivamente el estudio informativo del salto de carnero de Cerdanyola del Vallès, una actuación destinada a eliminar uno de los puntos de conflicto de la red, y se ha adjudicado la redacción del estudio informativo para la cuadruplicación del tramo Castelldefels-El Prat. Esta última actuación está llamada a incrementar la capacidad del corredor sur de acceso a Barcelona y a hacer más robusta la explotación ferroviaria.

Una locomotora de Renfe, en el apeadero de la nueva estación Aeroport T1 / Adif

El acceso al aeropuerto, terminado pero sin servicio

Entre los hitos que el Ministerio incorpora al balance figura la finalización de las obras del nuevo acceso ferroviario al aeropuerto de El Prat, una infraestructura de unos 5,2 kilómetros y cerca de 400 millones de euros de inversión que conectará las terminales con la red de Rodalies. La obra civil ya está terminada, pero el nuevo enlace todavía debe completar los trámites y pruebas necesarios antes de su puesta en servicio. El calendario que maneja la administración prevé la entrada en funcionamiento de los servicios de FGC durante el primer semestre de 2027, después de las pruebas de seguridad y homologación correspondientes.

Transportes Gràfic Pla Rodalies / Ministerio de Transportes

También ha finalizado la prolongación de la vía 2 en la cabecera sur de Vic, igualmente pendiente de su puesta en servicio, aseguran las mismas fuentes.

Preparar los nuevos trenes

Otra de las novedades de la actualización del plan es el programa específico de vías de estacionamiento y talleres, dotado con 637 millones de euros y concebido para acompañar la renovación del envejecido parque móvil. La llegada de los nuevos trenes obliga no solo a comprarlos, sino también a disponer de espacios donde estacionarlos y mantenerlos.

Durante este semestre se han licitado los proyectos para remodelar vías en Manresa, Sant Vicenç de Calders, Sant Celoni y Maçanet-Massanes. Asimismo, avanzan los proyectos para construir nuevos talleres en Ripoll y ampliar los de Vilanova i la Geltrú.

El president Salvador Illa junto al ministro Óscar Puente y el presidente de Alstom, Leopoldo Maestu, presentan los nuevos trenes de Rodalies, en enero de 2025. / Jordi Cotrina / EPC

La renovación del material rodante contempla 110 nuevas unidades eléctricas para Rodalies y Media Distancia. Las primeras unidades continúan con las pruebas de homologación tras los numerosos problemas detectados en la fabricación de los mismos en Santa Perpètua de Mogoda y el Ministerio mantiene el objetivo de comenzar su incorporación progresiva a finales de 2026. Durante el primer semestre también se han iniciado las pruebas de los nuevos trenes de Media Distancia.

El plan, por tanto, entra en una fase en la que coinciden obras destinadas a reparar y modernizar una infraestructura envejecida con otras dirigidas a ampliar su capacidad y adaptar la red a una flota nueva. A la ejecución de los 2.962 millones ya contabilizados deberán sumarse durante los próximos cuatro años las principales actuaciones pendientes de los 8.037 millones comprometidos hasta 2030, que es cuando finaliza el plan.