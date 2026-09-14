Ignacio de la Calzada, abogado: "Usar el móvil durante la jornada ya puede ser una falta laboral"

El teléfono móvil forma parte del día a día de prácticamente cualquier trabajador. Actos tan comunes como consultar WhatsApp, responder una llamada o mirar una red social durante unos segundos puede parecer algo sin importancia, pero hacerlo durante la jornada laboral no siempre está permitido. Las empresas pueden establecer límites a su utilización, sobre todo cuando afecta a la atención al público, a la productividad o al cumplimiento de las funciones del empleado.

La cuestión cobra ahora especial relevancia para quienes trabajan en bares, restaurantes y hoteles. Y es que, una reciente modificación del Acuerdo Laboral Estatal de Hostelería ha actualizado el régimen disciplinario del sector e incorpora expresamente nuevas conductas relacionadas con el móvil, las redes sociales, las grabaciones con uniforme de empresa y los sistemas de registro de jornada. Así, los trabajadores de este sector deben estar más atentos que nunca al cambio de normativa y saber qué limites existen en su puesto de trabajo para usar los móviles.

Cambios en la normativa

El abogado laboralista Ignacio de la Calzada ha advertido sobre estos cambios. "Si trabajas en bares, restaurantes u hoteles, ojo, porque utilizar el móvil durante tu jornada ya puede ser una falta laboral", explica. Entre las nuevas conductas incluidas aparece utilizar el teléfono móvil, las redes sociales u otros dispositivos electrónicos durante la jornada sin autorización de la empresa, salvo que exista una situación de emergencia.

"Esto no significa que por mirar el WhatsApp durante el tiempo de trabajo puedan despedirte automáticamente", aclara De la Calzada. La utilización no autorizada del móvil está contemplada inicialmente como falta leve, y para imponer una sanción deben tenerse en cuenta factores como la gravedad de los hechos, su reiteración, las circunstancias concretas y el principio de proporcionalidad.

Redes sociales y uniformes

Los cambios afectan también a las redes sociales y las grabaciones. El nuevo régimen considera falta grave aparecer voluntariamente en contenidos publicados en redes sociales llevando el uniforme de la empresa sin contar previamente con su consentimiento. Además, se incorporan como conductas sancionables determinados incumplimientos relacionados con el control horario, cuya gravedad puede aumentar si se repiten.

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Otra de las novedades afecta a las publicaciones contra la propia compañía. El régimen disciplinario incluye entre las faltas muy graves la difusión en redes sociales de contenidos que puedan difamar a la empresa o a la marca, aunque respetando siempre los derechos fundamentales del trabajador. Esto significa que no cualquier crítica puede castigarse automáticamente: será necesario valorar qué se ha publicado, el contexto, las expresiones utilizadas y las posibles consecuencias para la empresa.